Átadták a felújított községházát Bősárkányban

A bősárkányi községházát pályázati támogatásból és saját erőből újíttatta fel az önkormányzat. Ünnepélyesen adták át tegnap.

Avatóünnepséget rendeztek tegnap Bősárkányban. A felújított községházát adták át, amivel Szalay Imre polgármester szerint régi tervüket váltották valóra a helyiek. Az elképzeléseiket állami támogatás segítette. A polgármester rövid számvetést is készített az elmúlt időszak fejlesztéseiről.Szalay Imre elmondta: az önkormányzat sorra újította fel a falu középületeit, utoljára hagyva saját portáját. A községháza, amellett, hogy ott működik a polgármesteri hivatal, egyéb szervezeteknek, irodáknak, illetve eseményeknek is helyet ad. Az épületben dolgoznak a védőnői szolgálat munkatársai, ott található a gyermekjóléti szolgálat, a falugazdász- és a jogsegélyszolgálat irodája. A községgazdálkodás helyiségei a falutelevízió központja és stúdiójaként, illetve különböző társulatok és társulások székhelyeként is szolgálnak. A községházán tartják a bősárkányiak az ünnepségeiket, tanácskozásaikat, a civil szervezetek közgyűléseit.Az ingatlan felújítására 28,3 millió forintos állami támogatással összesen 35,8 millió forintot fordított az önkormányzat.Szalay Imre hangsúlyozta: Bősárkány mint székhelytelepülés társulásban, illetve feladatellátási megállapodás keretében lát el igazgatási, oktatási, egészségügyi alapellátási, szociális, településfejlesztési, településüzemeltetési feladatokat. Legkisebb társulásuk 3, a legnagyobb 32 települést fog össze.A polgármester hozzátette: ugyancsak a közelmúltban szépült meg az egészségház is. Ezzel együtt tavaly tizenhárom induló, illetve folyamatban lévő beruházást koordináltak.147,6 millió forintból megépült az új, Vasút utcai kerékpárút, 26,1 millióból piacteret alakítottak ki. 70,5 millió forintot költöttek az egészségház rekonstrukciójára, a külterületi utak rendezésére pályázatból erőgépet és grédert vásároltak.Megszépült a világháborús emlékmű, az óvodában napelemes rendszert alakítottak ki, négy évszakos sportpályát építettek.A buszfordulóban saját erőből kiépítették a közvilágítást, a napokban pedig a belülről megújult könyvtárat avatták fel. A tervek között szerepel a Levente és a Vasút utca felújítása, döntöttek az óvoda konyhájának korszerűsítéséről. Pályáznak a könyvtár külső felújítására, az óvoda bővítésére, bölcsőde kialakítására, két újabb utca burkolatának helyreállítására, valamint LEADER-pályázati alapokra is.– Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt huszonöt évben több mint háromszázötven sikeres pályázatnak köszönhetően közel négymilliárd forintnyi állami és uniós támogatás gazdagította a falut – jegyezte meg Szalay Imre.Az átadási ünnepségen Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár mondott beszédet. A politikus kifejtette: az úgynevezett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre 5 milliárd forint keretösszeget különítettek el eredetileg. Az önkormányzatok részéről hatszoros volt a túljelentkezés, ezért a kormány az ötmilliárd forintot 17,9 milliárddal megemelte. Dukai Miklós megjegyezte: idén is kiírták már ugyanezt a pályázatot, ugyancsak ötmilliárd forintos kerettel. Május 31-ig jelezhetik igényüket az önkormányzatok.A községházára, a benne dolgozókra és a hozzájuk forduló ügyfelekre Wolf Péter Pál bősárkányi plébános kérte Isten áldását.