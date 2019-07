Apostol, Fenyő, Este Egyenleg - Három tuti program a Rábaközben hétvégére

1. Értékekért Irány a Rábaköz!

Július 28. (vasárnap)

Azelnevezésű turisztikai attrakcióhoz csatlakozott kézművesek, gyűjtők, gazdálkodók adnak betekintést most vasárnap munkájukba, gyűjteményükbe, hobbijukba vagy épp gazdaságukba. Tulajdonképpen az életükbe és mindennapjaikba.Értékteremtő emberek és helyi értékek a Rábaközben is akadnak bőven. A harmadik alkalommal megrendezett „Irány a Rábaköz" programsorozat ezek egy részét hivatott bemutatni. Mint azt Vörös Bernadett szervezőtől megtudtuk, ehhez kapcsolódóan születőben van még egy szerveződés is:

A Rábaközi Helyi Értékmentő Egyesület célja a helyi nevezetesség, épített környezet, természeti értékek, helyi gazdák, kézművesek védelme és segítése rendezvényszervezéssel, marketinges háttérmunkákkal. A terveink szerint jövőre már az egyesület rendezi „Az irány a Rábaköz" programot

2. Nyári zenei estek Csornán

Július 26., (péntek), Zenepavilon, 20 óra

Az Esti Egyenleg koncertezik.

A belépés ingyenes.

– kezdte Vörös Bernadett, aki a most vasárnapi rendezvényre is kitért, ahol kilenc település húsz megállóhelyével várják a vendégeket.Képzeletbeli túránkat kezdjük Jobaházán, ahol az alpakafarm után ellátogathatunk Losonczi Gabriella biokertészetébe, majd a Kiskertem Kertészet hűsítő gyógynövényteáinak elfogyasztása után Csizmazia Ferenc lovaglási lehetőséggel és gazdasága bemutatásával vár ránk.– Bogyoszlón hét megállót is útba ejthetünk, kezdve a rábaközi fafaragók kiállításával, folytatva Horváth Győző néprajzi gyűjteményének, a helyi templom, Boros Imréné levendulából, Mészáros Erzsébet és Póczik Zoltán gyöngyökből készült termékeinek megtekintésével. A Rábaköz élővilágát Áder Csaba révén ismerhetjük meg közelebbről, végül az Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai ínycsiklandó házi süteményekkel kínálják az érkezőket. Farádon bepillantást nyerhetünk Élő Imre család- és helytörténeti gyűjteményébe, valamint a Pipacs Sajtműhely működésébe. Innen a rábacakapi Kriskó Sajtműhely vagy Rábatamási felé is vehetjük az irányt. Utóbbi községben Seinerné Mesterházy Csilla szaténszalagból készült alkotásait csodálhatjuk meg.A Höveji Csipke Múzeum gazdag gyűjteménye, Kisfalud állat- és szabadidőparkja, valamint Sopronnémeti kenukikötője a kenuzási lehetőséggel mindenképp megér egy megállót.Szanyban a Lóhere Lovasudvarban a bátrak lóhátra is pattanhatnak, majd felfedezhetjük Rugli Dezső téglamúzumát – sorolta Vörös Bernadett. A vasárnapi helyszínekről, azok nyitvatartásáról bővebb információ az Irány a Rábaköz közösségi oldalán olvasható.Már tizenegy éve tartanak nyaranta sikeres szabadtéri koncerteket Csornán, a Szent István téri park zenepavilonjában. A zenés estek sorozatának múltjáról és az idei programjairól Antal Krisztián önkormányzati képviselő, az önkormányzat ifjúsági, sport- és kulturális bizottságának elnöke nyilatkozott lapunknak.– A Városi Művelődési Központ az első zenepaviloni koncerteket tizenegy évvel ezelőtt nyáron szervezte meg Csornán, a Szent István téri parkban. Azóta több mint hatvan zenekar lépett fel a pavilonban. A koncertsorozat évről évre népszerűbb, a csornai önkormányzat pedig egyre nagyobb anyagi forrást biztosít a megrendezésére. A koncerteket mindig júliusban és augusztusban tartjuk meg, azzal az elsődleges céllal, hogy a csornai lakosságnak és a környékről ide látogató érdeklődőknek könnyű, de igényes, tartalmas, színvonalas és – nem utolsósorban – ingyenes programot kínáljunk.– A szervezők szerint a program összeállítása nem egyszerű, mert a rendezvény közönsége nagyon vegyes összetételű, érdeklődésében és életkorában egyaránt. Elsősorban családok jönnek ki péntek esténként gyerekekkel, nagyszülőkkel a Szent István téri parkba. A műsorokban hagyományosan különböző zenei irányzatokat képviselő együttesek muzsikálnak. Hallhattak itt már az érdeklődők hazai és külföldi világslágereket, fúvószenekarokat, amerikai rockot, blues-, funky- és countryzenét, görög és ír muzsikát, roma folkot, jazzörökzöldeket, swinget, latint, rockabillyt és sramlit is. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis egy szakmailag jól felkészült szervezői csapat dolgozik a művelődési központban, amely munkájával évről évre bizonyítja, van igény a Rábaköz fővárosában a nyári zenei estekre.– A zenepaviloni koncertek minden évben elnyerik a lakosság és az ide látogatók tetszését, idén is jó hangulat jellemezte az eddig megtartott esteket. A közönség létszáma idén körülbelül két-háromszáz ember volt alkalmanként. A zenés estek alkalmával jól látható, hogy a kisebb, kevésbé ismert zenekarok is profi, látványos műsort adnak. Ez a csornai eseménysorozat bizonyítja, hogy nem csak sztárfellépőkkel lehet sikeres programokat szervezni.– A koncertsorozat repertoárja széles. A következő három esten is valamennyi korosztály megtalálhatja a zenei ízlésvilágával harmonizáló dalokat. Ezen a héten pénteken az Esti Egyenleg koncertezik. Ez a partizenekar Győrből érkezik, tagjai leginkább a hetvenes, a nyolcvanas és a kilencvenes évek slágereiből válogatnak, de játszanak azért napjaink zenéiből is. Őket követi egy héttel később a Jazzformers zenekar, zenészei a jazz szerelmeseinek kedveskednek Csornán. Az idei zenepaviloni koncertsorozat utolsó állomá-sán pedig Koncz Zsuzsa dalait énekli és játssza Németh Fáni és zenekara. Mindegyik program kellemes kikapcsolódást nyújt több korosztálynak is, a jó hangulat garantált lesz.