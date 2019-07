˝Amit tudok, megoldok, a többin pedig nem rágódom˝ - ez a százéves babóti asszony, Rózsi néni mottója

Rózsi néni fiatalkori képe.

1919. július 10-én Kiskunfél­egyházán született Mogyorósi Károly Lászlóné Rózsi néni, aki a napokban töltötte be 100. életévét. Édesapja kovácsmester volt, s ahogy mondja, családjára jellemzően „megfogták", meglátták a munkát.– A tanult mesterségem női szabó, de abban nem sokat dolgoztam. A Betonútépítő Vállalatnál álltam alkalmazásban, ahogy az apósom is.– Tudomása szerint ez a vállalat vett részt a 85-ös főút építésében is.– Eleinte a konyhán főztem az irodistáknak, de voltam küldönc, majd bérelszámoló is – mondta el lapunknak.Később egy fiúgyermeket hozott világra. Unokája és dédunokái születésére is a mai napig meghatottan gondol vissza:– Mindig a kedvemet lesik. Érzem rajtuk a ragaszkodást és szeretetet – beszélt összetartó családjáról. Ezután a 100. születésnapjára kapott virághalomra mutat, ezekben gyönyörködik napközben. Rózsi néni jelenleg Babóton él unokájánál, Kocsisné Horgosy Ágnesnél.– Türelmes, segítőkész Rózsi néni, amit tud, mindent elvégez maga körül. Három éve van nálunk, márciusig még ő főzött, meleg étellel várt bennünket haza – árulta el az unoka. Bár nagymamája néhány hónapja nem tud lábra állni, s volt idő, mikor a legrosszabbtól tartottak, Rózsi néni összeszedte magát, s a járását illetően is biztatóak a kilátások.Leginkább tévénézéssel üti el az időt, és rejtvényfejtéssel tartja karban az elméjét. Merthogy Rózsi néni kitűnő szellemi frissességnek örvend. Bár 100 évet megélt felmenőiről nincs tudomása, hosszú életkora anyai ágáról eredeztethető.Útravalóul egy nótarészletet dúdolt el: „Az idő bár elszalad, minden asszony szép marad. Csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik". Rózsi néni végül „életfilozófiáját" osztotta meg lapunkkal: „amit meg tudok oldani, megoldok, amit nem, azon nem rágódom".