Alig készült el, már bővítenék a farádi bölcsődét

Farád lélekszáma növekszik, egyre több a gyerek a faluban. Ezért volt szükség a bölcsődére is.

Bölcsődét indított a farádi önkormányzat, az intézményt pénteken adták át ünnepélyesen. Szalai Zoltán, a falu polgármestere úgy fogalmazott, a jövőre gondoltak, amikor a beruházás mellett döntött a képviselő-testület. Egyelőre hét gyerek elhelyezését tudják biztosítani, de az igény akkora, hogy már most tervezik a bővítést.– Olyan fejlesztésbe kezdtünk, ami a jövőnket is megalapozza. A gyerekek ugyanis, akik helyet kapnak, itt élnek a faluban. A bölcsőde neveli a gyerekeket. A mi dolgunk, hogy a jövőjükkel foglalkozzunk és kihasználjuk a lehetőségeket az ő érdekükben – fejtette ki gondolatait Szalai Zoltán ünnepi beszédében.A farádi önkormányzat egy üres, elhanyagolt állapotban lévő családi házat vásárolt meg a község főutcáján. Átalakították, felújították, korszerűsítették, eleget tettek a szabályoknak és feltételeknek. Állami támogatásként 21 millió forintot kaptak a beruházáshoz, a teljes költség 43 millió forint volt.Az átadón Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos arról beszélt, hogy a farádi községvezetők tervei illeszkednek a Magyar Falu Programhoz, aminek célja a kistelepülések vonzóvá tétele.– A kormány által meghirdetett családvédelmi akciótervnek pedig egyik fontos pontja a bölcsődei beruházások támogatása – tette hozzá a politikus. – Ennek keretében 2021 végéig több mint húszezer bölcsődei férőhely létesül. Jó eséllyel megközelítőleg a fele még idén. Reméljük, hogy a falu rövidesen ki is növi ezt az épületet, olyan sok gyerek születik és a település népességmegtartó ereje növekszik.Szalai Zoltán polgármester erre úgy reagált, hogy már törik a fejüket a bővítésen. A létszám ugyanis telített már most, az induláskor is. Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke beszédében megnyugtatta a polgármestert: a kormánnyal már megismertették a farádi önkormányzat bölcsődebővítési elképzelését.Az ünnepségen műsort adott a farádi általános iskola énekkara. Az intézményt, a benne dolgozókat és a benne helyet kapó gyerekeket Tóth Miklós plébános, illetve Hanvay Enikő evangélikus lelkész áldották meg.