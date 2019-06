Adomány után iskolatáska gyűjtés

Adománygyűjtésből példásra vizsgázott a kapuvári katolikus iskola diák, és szülői közössége.

Angyaljárat, angyalmotyó. E hangzatos név egy közösséget takar, akik tenni akarnak a szegényebb sorsú, nehézségekkel küzdő társainkért. A szerveződésből hamarosan alapítvány lesz. Ennek önkéntese a mihályi Hadarics Dorina, és lánya, Johanna is.Bizonyára sokan emlékeznek Johannára, aki elhatározta, hogy felajánlja az iskolatáskáját (Kisalföld, 2018. szeptember 15.). Az ötlete lavinát indított. Csatlakoztak hozzá az akkori, podersdorfi (Pátfalu) osztálytársai, majd az Fető-parti iskolák diákjai, s Magyarországról is érkeztek felajánlások. Összesen száznyolc iskolatáska gyűlt össze, melyek az abba rejtett meglepetésekkel együtt a Böjte Csaba vezette dévai gyermekotthonba, és a kisbéri családsegítőkhöz kerültek.Johanna a felsős éveket már Kapuváron, a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskolában kezdte meg szeptembertől. A jó szándék itt is a tenni akarással találkozott.- Példamutató a szülők, és a gyerekek összefogása az iskolában. – kezdte a kapuvári intézményről az anyuka, Hadarics Dorina, majd dicséretének okát is kifejtette -A Páli Szent Vince iskola tanári kara, a katolikus óvoda, szülők, gyerekek vettek részt abban a gyűjtésben, melynek eredményeképp nagy mennyiségű tartós élelmiszer, tisztálkodási és tisztítószer csomagok jöttek össze. Az adományok az Angyaljárat, angyalmotyó közösségéhez kerülnek, akik nagy gondot fordítanak arra, hogy valóban rászoruló családokhoz kerüljön.A szeretetközösség Budapesten, annak peremkerületein, a Pilisben, Bakonyban, Győr és környékén nyújt segítő kezet. A nehéz sorsú családokat előzetesen feltérképezik, így mondhatni irányított adományozást végeznek. A szülői munkaközösségünk jövőre még nagyobb volumenű adományozásban gondolkodik, és az iskolatáska gyűjtés sem áll le. – emelte ki Dorina.A már használaton kívüli iskolatáskákat július 31-ig Csornán a Kisalföld szerkesztőségébe (Templom utca 8.), Kapuváron a Bödecs Szerelvényáruházba (Kapuvár, Deák Ferenc utca 20.) várják, s idén is Böjte Csaba által vezetett gyermekotthonba szállítják. Hadarics Dorina végül az adakozás tanító jellegére is kitért– A gyerekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy természetes legyen nekik az adományozás. Tudják, hogy náluk sokkal szegényebbek is vannak. Rászorulók, akiknek nehéz az életük. Megtanulják, hogy milyen jó érzés adni.kép a rábaköz folderen