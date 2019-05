A város gazdája lett négy év alatt a csornai Vilmos park kft.

A Vilmos park kft. mindig az évszaknak megfelelő dekorációkkal díszíti a várost.

A Vilmos park kft. munkáját értékelte a csornai képviselő-testület a legutóbbi ülésén. A társaság beszámolója azért kerül rendre a plénum elé, mivel az önkormányzat a tulajdonosa. Feladata a városüzemeltetés, a közterületek rendben tartása és sok egyéb, köztük önként felvállalt és a helyiek által már „elvárt" tevékenység is.Kiss Gábor, a kft. ügyvezető igazgatója mondta el a részleteket. Mint kifejtette, munkatársai elvégzik a karbantartási munkálatokat a Szociális és Gyermekjóléti Központban, az Idősek Otthonában, az óvodában, a háziorvosi rendelők épületében, esetenként a művelődési központban, a könyvtárban és a városházán is. Takarítják a polgármesteri hivatalt, a járási hivatalt, a kormányablakot, illetve a múzeumot. Hozzájuk tartozik még a város vonyarcvashegyi üdülőjének rendben tartása is.A közterületeken több mint kétszáz kuka ürítéséről gondoskodnak, közlekedési táblából nyolcvanhat újat szereztek be, illetve ötvenet cseréltek. Folyamatosan karbantartják a játszótereket a Vilmos parkosok. Tavaly összesen 780 mázsa friss homokot szállítottak ki. Felügyelik a szerdai és szombati piacokat. A bevétel Kiss Gábor beszámolója szerint folyamatosan csökken a vásárlási szokások változása miatt. Amíg 2016-ban 9,9 millió forintot eredményezett ez a terület, addig 2018-ban nem érte el a 8 milliót. A parkolók üzemeltetése viszont komoly bevételt jelent a cégnek. Kiss Gábor érdekes adatokkal szolgált. Az elmúlt évben 21,1 millió forint bevételt hoztak a parkolóautomaták. 3 millióval többet, mint 2014-ben. A bírság mértéke csaknem a felére csökkent négy év alatt: 7,4 millióról 3,9 millió forintra. Ugyanakkor emelkedett az értékesített parkolóbérletek mennyisége. Pénzben kifejezve: 2014-ben 1,5 millió forintért adtak el bérletet, 2018-ban 5,9 millióért.Az ügyvezető a beruházások között említette meg a Füzes-garázssor csapadékvíz-elvezetését, a parkolóhelyek bővítését, a strandbüfé teraszának térkövezését, a Kis-Sziget utca burkolatának elkészítését, a premontrei rendház előtti járda felújítását, a Mártírok téri építkezést, a Soproni úti „beugrást" és az Erzsébet királyné utca parkosítását. Nagy sikere volt a Szent István téri fűszerkertnek is.A parkfenntartáshoz kötődő feladatokról szólva kifejtette: összesen, a többszöri fűnyírásokat összeadva 3,17 millió négyzetméternyi területen vágták le a zöldet. Ez annyit tesz, mintha négyszer tolták volna el Párizsig a fűnyírót kollégái. A társaság munkatársai tavaly 6000 virágpalántát, 2000 tulipánhagymát tettek földbe. Kiemelt figyelmet fordítottak a dekorációkra, rendeztek kertépítő versenyt gyerekeknek és kertszépségversenyt felnőtteknek. Egész évben a dekorációkra 327 ezer forintot költött a Vilmos park. Kiss Gábor természetesen a tavaly átadott Rubik-kockáról is beszélt, mely hatalmas összefogás eredményeként kerülhetett a helyére.Végül a közösségi médiában elért eredményeket vázolta. A Vilmos park kft. bejegyzései tavaly összesen 620 ezer emberhez jutottak el. 34 ezer reakciót váltottak ki, 2700 megosztást értek el és 1300 hozzászólást generáltak.