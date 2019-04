A Liliomfiban szerepel Anett, a csornai gyermekszínész

Nagy színdarabban kapott szerepet a csornai gyerekszínész, Haszonics Anett. Szigligeti Ede művében, a Liliomfiban játszhat. A Madách Színházban Szente Vajk rendezte a vígjátékot és Anett olyan művészekkel lép színpadra, mint Nagy Sándor, Magyar Attila, Szerednyey Béla, Serbán Attila, Jenes Kitti. Anett idén fejezi be a nyolcadik osztályt. Olyan pályát választott, mely a színház felé vezet.



– Nem jelentős a szerep, amit kapott, egy gyereket alakít a darabban, de óriási élmény számára – mondta a Kisalföldnek Anett édesanyja, Kónya Emőke. – A premier március végén volt, nagy sikerrel megy a darab. Most sem mondhatok mást, mint amit már többször is elmondtam, hogy a színház, a színpad a lányom igazi világa. Nagyon várja az estéket, amikor beöltözhet, szerepelhet és élvezi a közönség elismerését. A felnőtt színészekkel nagyon jól kijön, valamennyi művész közvetlen és barátságos a gyerekekkel. A próbákon is örömmel vett részt, Szente Vajk vidám hangulatot teremtett végig.

Haszonics Anett és a Liliomfi rendezője, Szente Vajk. forrás: Madách Színház Kónya Emőke kérdésünkre hozzátette: Anett a Liliomfin kívül játszik még ugyancsak a Madách Színházban a Mary Poppinsban és a Rocksuliban. Nagy változás áll be Haszonics Anett életében ebben az évben. A csornai Széchenyi-iskolában befejezi tanulmányait és Győrben lesz középiskolás. Énekelni és muzsikálni tanul majd.

Kónya Emőke kérdésünkre hozzátette: Anett a Liliomfin kívül játszik még ugyancsak a Madách Színházban a Mary Poppinsban és a Rocksuliban. Nagy változás áll be Haszonics Anett életében ebben az évben. A csornai Széchenyi-iskolában befejezi tanulmányait és Győrben lesz középiskolás. Énekelni és muzsikálni tanul majd.

Anett a Liliomfi című darab jelmezében. – A csornai iskolában végig támogatták Anett pályáját, tanárai, osztálytársai nélkül most nem tarthatna itt. Ősztől a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója lesz, ha minden a terveink szerint alakul – jegyezte meg Kónya Emőke. – Ének szakra jár majd, de kötelezően tanul zongorázni és persze egyéb tantárgyai is lesznek, melyek a muzsikával, az énekléssel, a művészetekkel kapcsolatosak. Férjemmel együtt örültünk a választásának, hiszen ezzel az iskolával egy „civil élet" lehetőségét is megteremti magának. A színészet ugyanis nehéz. Azt látjuk és tudjuk, hogy nagyon nehéz érvényesülni és ha sikerül is, küzdelmes, erőt, kitartást kívánó pálya a művészeké. Anett persze hallani sem akar másról, de mindenképpen olyat kell tanulnia, amit hasznosítani tud, ha másként alakul az élete. Mi támogatjuk mindenben és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy nagy álma teljesüljön. Komoly lemondásokkal és áldozatokkal jár ez, hiszen rendszeresen ingázunk Budapestre a próbákra és a fellépésekre. Anyagilag sem egyszerű, de még bírjuk. Próbáltunk támogatókat vagy pályázatot keresni, ám eddig nem jártunk sikerrel.

A várható feladatokról szólva Kónya Emőke kifejtette: egyelőre új szerepfelkérés nem érkezett. Mint mondta, az a jellemző inkább, hogy röviddel a próbák kezdetekor keresik meg a gyerekszínészeket, illetve a szüleiket.