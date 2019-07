A legkisebbé lett a legnagyobb

Markotabödögén a rendezvényekhez kapcsolódó technikai eszközöket is beszereznek.

Bősárkányban a könyvtárat újítják fel.

A Magyar Falu Program révén fejlesztések sora indul az ötezer lélekszám alatti településeken. Kihirdették „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" címmel kiírt pályázat nyerteseinek névsorát, melyen a Rábaköz tizenöt települése indult sikerrel. A megítélt támogatást kulturális intézmények tereinek építésére, felújítására, programszervező foglalkoztatására, programokra, az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, valamint működési költségekre fordíthatják a nyertes pályázók. A hazai forrásból biztosított hatmilliárd forintos keretösszegből 184 milliót meghaladó összeg érkezik a Rábaközbe, mely vissza nem térítendő és 100 százalékos támogatási intenzitású. Cikkünkben most sorra vesszük, hogy mely település mire költi a megítélt támogatást.Majdnem kereken egy évvel ezelőtt adtuk hírül, hogy leégett a vicai kultúrház teteje. Az épület használhatatlanná vált. A Magyar Falu Programban elnyert 15 milliós támogatásból, valamint a biztosítótól kapott összegből úgy tűnik, a beledi önkormányzat újjáépítheti a vicaiak egyetlen közösségi épületét.Szil 20 millióval gazdagodott, amit a kultúrház berendezéseire, energetikai felújítására és lift építésére használnak fel. Bogyoszló az elnyert 15 milliót a kultúrház tetőcseréjére, alapmegerősítésre és az oldalfalak stabilizálására költi. Ugyanekkora összeget tudhat magáénak Szilsárkány is, itt a művelődési központ aljzatbetonozása, vizesblokk kialakítása, fűtéskorszerűsítés, burkolatcsere valósul meg a pénzből. Farádra szintén 15 millió érkezik, a kultúrház állagmegőrzésére költik az összeget. Szintén 15 millióval gazdálkodik majd Gyóró, ahol a Gombócház mellett fedett területet alakítanak ki színpaddal és nézőtérrel.Dénesfa önerőből nem tudta volna korszerűsíteni a kultúrház 1980-as években épített fűtésrendszerét. A 15 milliós beruházással dupla hasznot húz az önkormányzat, hisz az újítás mellett jelentős összeget is spórolnak majd a havi fűtésszámlán. A beruházással járó utómunka és a vizesblokk megújulása is benne van a keretben. Bősárkányban is egy régóta várt fejlesztés valósulhat meg a megítélt 17,8 millióból. A könyvtár épületének külső felújítását tervezik, valamint egy évig kulturális referenst alkalmaznak a pénzből.Acsalag 4,9 millió forintot kapott a kultúrház hangosítására, belső berendezéseire. Cakóháza eddig kölcsönkérte, hamarosan viszont az önkormányzat adhatja kölcsön azokat a sörpadokat, amiket majd a 781 ezer forintból vásárolnak. Programra is tartalékolnak a támogatásból, ugyanúgy, mint Markotabödöge, ahol a 816 ezerből a rendezvényekhez kapcsolódó technikai eszközöket is beszereznek. Rábatamási közösségi tere alakítására költi a megítélt 6,2 milliót, Hövejen a múzeumra fordíthatnak 3 milliót, a rábakecölieknek pedig a kulturális központjuk nyílászáróit cserélik 17,8 millióból. A legnagyobb összeget a Rábaköz egyik legkisebb lélekszámú faluja, Vásárosfalu nyerte. A megítélt 22,8 millió forintból a faluház oldalára terveznek egy leeresztéket, melyet egybenyitva az épülettel tágas tér kínálkozik majd a rendezvényeiken kikapcsolódni vágyóknak, emellett az épület vizesblokkjára és a villamos hálózatának korszerűsítésére költik a támogatást.