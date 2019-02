A legjobbkor kapta meg olvasóink segítségét a csornai nyugdíjas férfi

Szűcs László tavaszi kezelésére is tartalékol a jóakarat forintjaiból.

A csornai Szűcs László idős évei nem úgy alakulnak, ahogy azt annak idején elgondolta. Teljesen magára maradt, családja, rokona nincs, néhány jóbarát van, akikre számíthat, ha segítségre van szüksége. Igaz, a napokban azt is megtudta, hogy az összefogás, a jóindulatú emberek támogatása mindenkihez elér a bajban. Hozzá is. Anyagi gondjaira a Jóakarat hídján át érkezett enyhítés.Szűcs Lászlót néhány évvel ezelőtt kedves ismerősei ajánlották a Kisalföld médiaalapítványának figyelmébe. Akkor azonban azzal hárította el a segítséget, hogy a nyugdíját ki tudja egészíteni alkalmi munkával, inkább a jobban rászorulóknak adjuk a támogatást. A helyzet azonban megváltozott.– Csatárimajorban éltem, egy kicsi albérletben. Udvarrendezést, fűnyírást, favágást vállaltam és mindent elfogadtam, amivel megbíztak. Így volt némi keresetem és nem szorultam rá másokra – idézte fel a néhány évvel ezelőtti eseményeket Szűcs László. – Rövidesen azonban megtörtént a baj, szívinfarktusom lett és az egészségi állapotom miatt kiesett a bevétel, amire pedig nagy szükségem volt. A bérleményt is eladásra hirdették meg, el kellett onnan jönnöm. A családsegítő szolgálat munkatársai álltak mellém és benyújtottam kérelmemet szociális bérlakásra. A polgármester segítségével hamarosan kaphattam lakást, így legalább ez az ügyem megoldódott. Azóta is ott élek, fizetem a rezsit, a bérleti díjat, soha nem volt elmaradásom.Hogy mire költi Szűcs László a Kisalföld olvasóitól kapott 150 ezer forintot? Először is egy cipőt vásárol, azt mondja.– A régi nagyon elkopott már, muszáj kicserélnem. Aztán némi tüzelőt is vennem kell. Most egy ismerősömtől kapott gyümölcsfanyesedékkel, ágakkal fűtök, de azért az nem az igazi. És tartalékolok a tavaszra, mert orvosi kezelésre kell mennem. Biztonságot ad nekem az összeg, hiszen egyedül vagyok, nem nagyon számíthatok senkire. Amikor először megbetegedtem, akkor maradtam egyedül és akkor kellett albérletet is keresnem. Most úgy érzem, egy kicsit bizakodóbban nézhetek a jövőbe – foglalta össze jelenlegi helyzetét Szűcs László.