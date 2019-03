30-ra korlátozzák a sebességet a hírhedt zebránál kapuváron

– A kapitányság bűnügyi helyzete az elmúlt évben is stabil volt. Kiemelt társadalmi veszélyességű, a lakosság széles rétegeit érintő, illetve foglalkoztató bűncselekmények nem fordultak elő. A kitűzött céloknak megfelelően a bűncselekmények számát alacsony szinten tartottuk – hangzott el Kiss Zoltán ismertetőjében, s a rendőr ezredes néhány statisztikai adatot is megosztott a hallgatósággal. E szerint csökkent a rongálások, garázdaságok, testi sértések száma, rablás és személygépkocsi-lopás nem volt, kismértékben nőtt a lopások, stagnált a betöréses lopások száma, a lakásbetörés 2-ről 3-ra emelkedett.



A bűncselekmények megoszlása Kapuváron 2017-ben 140, míg 2018-ban 104 volt, ami jelentősen csökkenő tendenciát mutat. Az összes regisztrált bűncselekmény az elmúlt nyolc évben mondhatni a felére redukálódott, 2010-ben ez a szám 228, míg 2018-ban 115 volt. Az ezredes kiemelte a polgárőr-egyesületekkel és önkormányzatokkal való jó kapcsolatot, utóbbi tanúbizonyságaként elmondta, hogy a településvezetők munkájukat összességében 4,86-os pontszámra értékelték.



– A Kapuvári Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 95 közlekedési balesetről tettek bejelentést 2018-ban, ami 7 százalékoscsökkenést jelent. Kapuváron 2017-ben 56, míg tavaly 47 baleset volt, halálos kimenetelű baleset tavaly nem volt, súlyos és könnyű sérülés 5–5, sérülés nélküli pedig 37 – mondta az ezredes.

Mint arról hírt adtunk, idén sajnos már történt halálos baleset a városban (Kisalföld, 2019. március 18.). Németh Károly (MSZP) is e témakapcsán szólalt fel, a Penny-gyalogátkelő biztonságosabbá tételének lehetőségére kérdezett rá a képviselő.



Kiss Zoltán ezredes elmondta, hogy baleset-megelőző célt szolgál a gyalogátkelőhely felfestése, az ott elhelyezett sárga villogó és annak megvilágítása is. A rend őrei pedig fokozott jelenléttel, sebességméréssel igyekeznek a Győr felől érkező és a városból kifelé tartó forgalmat a sebességhatárok betartására ösztökélni.

Tudvalevő, hogy az említett, 85-ös főúton lévő szakasz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozik, így jelzőlámpát is e szerv építtethet ki. Ezen lépést, mint azt Hámori György, Kapuvár polgármestere kiemelte, az önkormányzat is szorgalmazza.



– Ami a mi hatáskörünkbe tartozik, azt mind a rendőrség, mind az önkormányzat megtette – mondta a polgármester, s példaként felhozta, hogy a Közút kérésére az átkelőszakaszon lévő lámpák fényeit megemeltették.

A polgármester a szabályok betartására, figyelmes közlekedésre kéri az autósokat és a gyalogosokat egyaránt.

A Penny-átkelőnél másfél hónapon belül előbb egy 28 éves, majd egy 58 éves kapuvári férfit ütöttek el, sajnos mindketten meghaltak.



A jelzőlámpa kiépítéséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következőket nyilatkozta:

– A sikeres eljárások lefolytatása után az érintett átkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében forgalomirányító jelzőlámpás csomópont valósulhat meg. Tehát folyamatban van a beruházás, addig is nemrégiben 30-as táblák kerültek az átkelő mindkét oldalára, figyelmeztetve az elővigyázatos közlekedésre.