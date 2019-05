10,7 millió forintot helyezett el Csorna a Civil Alapban

A Rubato Band együttesnek idén komoly támogatást ad az önkormányzat. Működtetésre, fejlesztésre költik a pénzt. Forrás: Rubato közösségi oldala

Csorna önkormányzata ebben az évben 10,7 millió forintot helyezett el a Civil Alapban. A pénzből helyi civil szervezetek rendezvényeit, beszerzéseit támogatja a város a pályázataik alapján.A képviselő-testület legutóbbi ülésén bírálták el a kérelmeket. Huszonhárman éltek a lehetőséggel, valamennyi szervezet kapott az alapból.A legnagyobb összeget – négymillió forintot – a Rubato Művészeti Egyesület kapta. Ez a szervezet tartja fent a Rubato Band zenekart. Orosz Árpád művészeti vezető a Kisalföld érdeklődésére elmondta: a működésükhöz, fejlesztéseikhez kértek támogatást az önkormányzattól.– Ezúton is köszönjük a segítséget, jelentős beszerzésekre lesz lehetőségünk általa – jegyezte meg Orosz Árpád.– Egy hangszeres együttes fenntartása, folyamatos megújulása sokba kerül. Erre az évre például hangszerek vásárlását is beterveztük. Egy tanuló, tehát nem profi hangszer három-négyszázezer forintba kerül. A szakmai anyagok, partitúrák, zenei szoftverek megrendelése is mind-mind százezer forintos nagyságrendű.A rubatósok idén szakmai tábor szervezését is vállalták, illetve több fesztiválon szeretnének részt venni.Huszonhárman éltek a lehetőséggel, valamennyi szervezet kapott az alapból.– Gyakran előfordult korábban, hogy egy-egy meghívást vissza kellett utasítanunk, mivel nem tudtuk előteremteni az utazási költséget sem. Most ez az akadály elhárul. Tervezzük, hogy önálló koncerteket is adunk Csornán. Újévi hangversenyünknek már hagyománya van, emellé sorakoztatnánk fel még néhány eseményt Csornán – jegyezte meg Orosz Árpád.Jelentős összeget kap a Civil Alapból, 1,2 millió forintot a Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület, a Pántlika néptánc-együttes működtetője.Az önkéntes tűzoltók egymillió-nyolcvanezer forintban részesülnek, amit többek között táboroztatásra, szakmai programokra költenek.A Bárdos Kórusnak 850 ezer forintot utalnak, a Lovas Klub Egyesületnek 400 ezret. Utóbbiak fogathajtó versenyt rendeznek belőle.A Virágzó Vidékért Egyesület 300 ezer csornai forintból népszerűsítheti a Rábaközben termelt zöldségeket és gyümölcsöket.A Margit Kórház Egyesület ugyanennyit kap szűrési és egészségmegőrző napjának szervezésére.Győr-Moson-Sopron megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület (100 ezer), Művészeti Alapítvány (100 ezer), Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület (200 ezer), Magyar Máltai Szeretetszolgálat csornai szervezete (200 ezer), Cum Deo Pro Scola Rakócziana Alapítvány (50 ezer), vakok és gyengénlátók megyei szervezete (180 ezer), Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete (150 ezer), Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület (200 ezer), Csornai Könyvtári Alapítvány (150 ezer), Alkonyzóna Flipperklub (200 ezer), Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány (250 ezer), Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (100 ezer), Polgári Lövész Sportegyesület (250 ezer), Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (100 ezer), Csornai–kapuvári Evangélikus Egyházközség (100 ezer), Magyar Vöröskereszt megyei szervezete (300 ezer).