Szenvedő szerkezet - Mindennapi Trianon

A tárlat november 7–13. között látogatható Mosonmagyaróváron.

A Magyar Nemzeti Múzeum országjáró gömbsátra

Az I. világháborút lezáró békediktátum teljesen átrajzolta Európa térképét. A magyarok közül sokan az addig megszokott nyelvi és kulturális közegüket is elvesztették, miközben végig az otthonukban maradtak – a fejük fölött viszont átrajzolták az országhatárokat. Néhány évtizeddel később pedig azt tapasztalták, hogy még csak nem is beszélhetnek erről a traumáról, hiszen a szocializmusban évtizedekre kitörölték ezt a témát a nemzeti emlékezetből.

A Magyar Nemzeti Múzeum Trianon centenáriumi évfordulóján ismét múzeum körútra indul, hogy bemutassa a világháború lezárását és az azt követő évtizedet.

Szenvedő szerkezet

A kiállítás címe utal arra, hogy az I. világháborút lezáró békerendszert a győztesek hozták – a vesztesek megkérdezése nélkül. Ezért magában hordozta a II. világháború kirobbanásának lehetőségét is. A kiállításban megjelenő pengék is erre emlékeztetnek: valami végleg megváltozott Európa életében.

A kiállítás másik szimbóluma, a méhsejt pedig az összetartozásnak és a közösség legkisebb egységének, a családnak a szimbóluma, amely a háború lezárásával mégis lehetőséget kapott az újrakezdésre – ha ez sok esetben nehéz és keserű is volt. A kiállítás ugyanakkor nagyrészt azt mutatja be, hogy mindezen nehézségek mellett, Kis- Magyarország hogyan tudott meglepően hamar talpra állni – annak ellenére, hogy a legtöbben épp az ellenkezőjére számítottak.

A Magyar Nemzeti Múzeum vállalkozása egészen egyedülálló, hiszen lényegében igazi múzeumi teret alakít ki a város közepén, általában egy-egy település legforgalmasabb terén. A 19 méter átmérőjű, 300 négyzetméteres, félgömb alakú sátorban a látogatók nemcsak megnézhetik, elolvashatják, milyen lehetett száz évvel ezelőtt élni, hanem átérezhetik, milyen lehetett akkoriban az élet. A vándorkiállításon ugyanis a századelő jellegzetes, stilizált tereiben találhatják magukat, életnagyságú, újszerű, interaktív installációk között. Így mindenki maga adhat választ arra, hogy neki mit jelent Trianon.

Mosonmagyaróvár – kiállítás megnyitása: Nagy István agrárminiszter, köszöntő beszéd: Dr. Árvay István polgármester, Varga Benedek főigazgató

A kiállítás mindenkinek INGYENES, a vidéki városokban egy-egy központi helyen lehet megtekinteni.

Mivel zárt térről van szó, a járványügyi intézkedéseket komolyan vesszük! Ezt azt jelenti, hogy a kiállítótérbe csak MASZKBAN lehet belépni, kérjük a látogatókat, ezt hozzák magukkal! Érthető módon a belső terekbe egyszerre csak meghatározott számú embert tudunk beengedni. A sátor légcseréjénél a levegő kintről érkezik, közvetlenül a látogatókra nem ömlik rá, mivel a befújó fejeket a kivetítők mögött helyeztük el. A csoportok között korszerű, UV-

lámpákkal (UVC) fertőtleníteni is fogjuk a megérinthető felületeket.

