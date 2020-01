Magyar kultúra napja a Soproni Petőfi Színházban

A Wass Albert estet a Kossuth–, Jászai–,Magyar Örökség–díjas, kiváló és érdemes művész, a már elhunyt Bánffy György szerkesztette és állította színpadra 2008–ban többek között azzal a céllal, hogy az író prózái és versei segítségével essen szó az emberi létezés fontos kérdéseiről. Istenkeresésről, hűségről, megalkuvás nélküli hazaszeretetről, értékekről, kultúráról, helyünkről a világban.

Az összeállításban az írónak olyan műveiből hangzanak el részletek, mint az Adjátok vissza a hegyeimet!, A szentek zendülése, Elvásik a vörös csillag, Átoksori kísértetek, Záróvers, Ki a magyar?, Nagypénteki sirató, A láthatatlan lobogó, Miatyánk, Te és a világ, Hontalanság hitvallása, és az Üzenet haza.A műsor nagy utat járt be. Svédországban mutatták be először Stockholmban és Göteborgban tizenkét évvel ezelőtt. Azóta Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban, Kárpátalján is vendégeskedett a produkció, csakúgy, mint Bécsben. Magyarországon Sopronon kívül játszották többek között Budapesten, Komlón, Győrben, Fertődön, Hegykőn, Veszprémben, Mezőtúron, Téten, Debrecenben, Magyarpolányban. A két színművész fellépett már a Silentiummal színházakban, művelődési házakban, közösségi terekben, idősek otthonában, iskolákban, templomokban, börtönökben, fesztiválokon. A legmagasabb hőfokú, különleges atmoszférájú találkozások a közönséggel a határon túli előadások alkalmával zajlottak velük.Ács Tamás és Papp Attila azt érzi, ahogy halad velük és az esttel előre az idő, úgy érik, formálódik, változik bennük az összeállítás anyaga, az író gondolatai és nagyon megtisztelőnek tartják, hogy Bánffy György rájuk hagyományozta az előadást, s ezzel vihetik tovább az ő szellemiségét is.

A soproni előadásra a [email protected] címen lehet regisztrálni Izsó Katalinnál.