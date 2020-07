Kertmozi a Fleschben

Ismét beindul a kertmozi a Flesch Központban, a Kultúrkertben: a Drakulics elvtárs című filmet július 12-én 21 órakor vetítik.

magyar vígjáték, 95 perc, 2018 (16)

rendező: Bodzsár Márk

Jegyár: 500 Ft

Jegyek a Flesch Központban válthatóak!

A vámpírok köztünk járnak! De aggodalomra semmi ok: a kémelhárítás tagjai már a nyomukban vannak, és a szokásos eszközökön kívül akár fokhagymát is bevetnek. 70-es évek, Magyarország. A kubai forradalmat is megjárt Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazalátogat, hogy megnyisson egy nagyszabású véradó mozgalmat, de valami nagyon nem stimmel vele. Az öreg harcos úgy néz ki, mint ha 30 éves lenne, laza stílusa meg egy vérvörös Mustangja van, és a nők döglenek az ágyban fáradhatatlan fenevad után. A kémelhárítás azonban felkészült a küzdelemre, és legjobb embereit állítja az ügyre. Mária (Walters Lili) kísérőként próbál a gyanús alak bizalmába férkőzni, és ahogy az álrandevúk egyre komolyabbra fordulnak, a törékeny kis nő úgy lesz egyre magabiztosabb: nemsokára elhiszi magáról, hogy több esze és nagyobb ereje van, mint az őt dróton rángató férfiaknak. Eközben a pasija, Laci (Nagy Ervin), a megfigyelés, lehallgatás és közelharc mestere a háttérből figyel, és amikor épp nem a féltékenységtől őrjöng, akkor olyat csinál, ami pont nem az erőssége: gondolkodik.

Vajon mi lehet az örökifjú elvtárs titka, aki csatos üvegből sűrű piros levet szopogat, és sóvárogva méregeti az elvtársnők finoman ívelt nyakát? A kémek, titkos ügynökök, besúgók, szélhámosok, régi és új harcostársak mindenre fel voltak készülve, de erre nincs kiképzés…

Az Isteni műszak író-rendezőjének őrült ötletből, amely szerint egy vámpír látogat a 70-es évek Magyarországára, a titkosszolgálat pedig megpróbálja leleplezni, éjfekete humorú vígjáték született, amely rendkívül erős szereplőgárdával, emlékezetes látvánnyal és fordulatos történettel egy vérpezsdítő moziélményre invitálja a nézőket. Nyakra támad az unalom ellen.