FOOD TRUCK SHOW 2020 I. GYŐRI KÉZMŰVES SÖRNAPOK CHILI PIAC

Ne maradj le a megye legnagyobb őszköszöntő gasztropezsgéséről: szeptember 11-13-án FoodTruck Show, I. Győri Kézműves Sörnapok, Chili piac a Radó szigeten a belváros szívében.

A legjobb ételeket és italokat kínáló vendéglátó járművek érkeznek egy helyre. Változatos és nemzetközi ízvilággal, minőségi kínálattal várjuk a látogatókat.

Nem is kell elutaznunk, hogy találkozzunk a görög, olasz, spanyol, amerikai életérzéssel, mégpedig az ételkülönlegességeken keresztül.

A desszertek sem hiányozhatnak, holland édességek, és kézműves fagylaltok is kaphatók lesznek a helyszínen. Aki pedig megszomjazik, remek fröccs és sör különlegességekkel csillapíthatja szomját.

Nem is akármilyenekkel! A legvagányabb streetfood járgányok mellé elhívtuk az ország legkiválóbb kézműves sörfőzdéit is. A győri sörünnepen megtaláljátok a MONYO Brewing Co., MadScientist, Horizont Brewing, HopTopBrewery, Balkezes, Dealbreaker és az InvitroBrewing különlegességeit, megspékelve külföldi sörökkel a BPBW – Budapest Beer Week válogatásából. Természetesen, a helyi erőkre is gondoltunk, ezért meghívtuk Győr és a környék legkirályabb sörfőzőit.

A könnyfakasztó ízek szerelmeseinek is kedveskedünk, szeptember 12-én (szombaton) több mint 10 chili manufaktúra érkezik a Radó szigetre. Kínálatukban megtalálhatóak lesznek chili szószok, chili fűszerek, chili őrlemények, chili cseppek.

Egy biztos: idén is érdemes több napra Győrbe látogatni!

Az esemény ingyenes, minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

FoodTruck Show 2020 nyitvatartása: