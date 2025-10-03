október 3., péntek

Sztárok koncerteznek

52 perce

Szerencsekoncert Csornán, Hobo és a Takáts Tamás Blues Band lép fel a piactéren

Szerencsekoncert lesz szombaton este Csornán. Hobo és a Takáts Tamás Blues Band lép fel.

Kisalföld.hu
Forrás: jegy.hu

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal. A Szerencsekoncertek eseménysorozaton ismert hazai, népszerű előadók lépnek fel az ország szinte minden pontján.

A koncertélményt Csornán is bemutatják, ahol fellép Hobo és Takáts Tamás Blues Band. A rajongókat az október 4-én, szombaton, este hét órakor kezdődő koncertre várják a szervezők a csornai piactéren. 

 

