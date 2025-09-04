szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Városnapok Csornán

50 perce

Mutatjuk, melyik sztárok szórakoztatják a csornai Városnapok közönségét szeptember 12-én és 13-án

Címkék#Városnapok#Krisz Rudi#DJ Zsuga#Vasovski Live#Csorna

Szeptember 12-én és szeptember 13-án rendezik meg a csornai Városnapok programot. A Városnapok hagyományosan neves fellépőket vonultat fel, bemutatjuk a hétvége sztárjait.

Kisalföld.hu

Csorna hagyományos rendezvénye minden szeptemberben a Városnapok. Idén szeptember 12-én és szeptember 13-án tartják meg a piactéren. "Az ősz legjobban várt rendezvénye"-hirdeti közösségi oldalán az önkormányzat a programot. Változatos zenei stílust, jól ismert neveket, friss arcokat, megszokott minőséget és látványvilágot, drink zone-t, gasztro sétányt, gyermeksarkot és még sok minden mást ígérnek a Városnapok szervezői. 

A csornai Városnapok programja.
A csornai Városnapok neves fellépőket vonultat fel.

Városnapok Csornán

Pénteken este hét órától DJ Zsuga szórakoztatja a közönséget, majd nyolckor Krisz Rudi lép színpadra. Őt éjjel tizenegykor a Vasovski Live követi, majd egykor újra DJ Zsuga csinálja a hangulatot.

Szombaton délután két órától a gyereksarokba várják a legkisebbeket, fél hatkor a Csornán mindenki táncol program kezdődik. Este nyolckor a The Beatones muzsikál, fél tízkor a Cory Aka Happy Gang. Tizenegykor kezdődik a Compact disco, éjjel egykor pedig a The25PM Kecso&DMTR.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu