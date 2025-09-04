Mutatjuk, melyik sztárok szórakoztatják a csornai Városnapok közönségét szeptember 12-én és 13-án

Csorna hagyományos rendezvénye minden szeptemberben a Városnapok. Idén szeptember 12-én és szeptember 13-án tartják meg a piactéren. "Az ősz legjobban várt rendezvénye"-hirdeti közösségi oldalán az önkormányzat a programot. Változatos zenei stílust, jól ismert neveket, friss arcokat, megszokott minőséget és látványvilágot, drink zone-t, gasztro sétányt, gyermeksarkot és még sok minden mást ígérnek a Városnapok szervezői.

A csornai Városnapok neves fellépőket vonultat fel.

Városnapok Csornán

Pénteken este hét órától DJ Zsuga szórakoztatja a közönséget, majd nyolckor Krisz Rudi lép színpadra. Őt éjjel tizenegykor a Vasovski Live követi, majd egykor újra DJ Zsuga csinálja a hangulatot.

Szombaton délután két órától a gyereksarokba várják a legkisebbeket, fél hatkor a Csornán mindenki táncol program kezdődik. Este nyolckor a The Beatones muzsikál, fél tízkor a Cory Aka Happy Gang. Tizenegykor kezdődik a Compact disco, éjjel egykor pedig a The25PM Kecso&DMTR.