Jótékonysági nap Takács Dávid emlékére, a Fradi öregfiúk csapata is ott lesz

Jótékonysági családi napot rendeznek augusztus 23-án, szombaton Vitnyéden A programmal a helyiek Takács Dávidra, a sportegyesület tragikusan fiatalon elhunyt edzőjére emlékeznek a szervezők.

A rendezvényen délután két órakor felavatják az új sportöltözőt és Dávid emléktábláját. Három órakor a Vitnyéd 2019-es bajnokcsapata és a Fradi öregfiúk gárdája mérkőzik meg egymással.

A nap bevételét Takács Dávid családjának ajánlják fel.