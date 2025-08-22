augusztus 22., péntek

Megemlékezés Vitnyéden

33 perce

Jótékonysági nap Takács Dávid emlékére, a Fradi öregfiúk csapata is ott lesz

A vitnyédi sportegyesület fiatalon elhunyt edzőjére, Takács Dávidra emlékeznek szombaton a helyiek. Emléktáblát is állítanak Dávidnak.

Kisalföld.hu

Jótékonysági családi napot rendeznek augusztus 23-án, szombaton Vitnyéden A programmal a helyiek Takács Dávidra, a sportegyesület tragikusan fiatalon elhunyt edzőjére emlékeznek a szervezők. 

A rendezvényen délután két órakor felavatják az új sportöltözőt és Dávid emléktábláját. Három órakor a Vitnyéd 2019-es bajnokcsapata és a Fradi öregfiúk gárdája mérkőzik meg egymással. 

A nap bevételét Takács Dávid családjának ajánlják fel.

 

 

