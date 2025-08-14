Néhai elnökükre, Samu Jánosra is emlékeznek hétvégi kiállításukkal a csornai díszmadarasok

A huszonharmadik Díszmadár kiállítását rendezi meg a hétvégén a Díszmadártenyésztők Csornai Egyesülete. Ez a rendezvény azonban már nem lesz olyan, mint a korábbiak. A csapatból, a szervezők közül ugyanis hiányzik Samu János, az egyesület alapítója, néhai elnöke, aki idén januárban hunyt el.

Szombaton és vasárnap várják az érdeklődőket a díszmadár kiállításra. Fotó: Kisalföld archívum

Sporttársai, rá emlékezve az idei kiállítást Samu János Emlékkiállításnak nevezték el.

Augusztus 16-án, szombaton és augusztus 17-én, vasárnap várják az érdeklődőket a Széchenyi István Általános Iskola területén. Szombaton délelőtt kilenctől este hatig, vasárnap öt óráig.