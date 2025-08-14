augusztus 14., csütörtök

Díszmadár kiállítás

1 órája

Néhai elnökükre, Samu Jánosra is emlékeznek hétvégi kiállításukkal a csornai díszmadarasok

#Széchenyi-iskola#Díszmadártenyésztők Csornai Egyesülete#Samu János Emlékkiállításnak#Csorna

Díszmadár kiállítás lesz a hétvégén Csornán. A szervezők a csornai egyesület néhai elnöke, az idén elhunyt Samu János emlékének ajánlották fel az idei rendezvényt.

Kisalföld.hu

A huszonharmadik Díszmadár kiállítását rendezi meg a hétvégén a Díszmadártenyésztők Csornai Egyesülete. Ez a rendezvény azonban már nem lesz olyan, mint a korábbiak. A csapatból, a szervezők közül ugyanis hiányzik Samu János, az egyesület alapítója, néhai elnöke, aki idén januárban hunyt el. 

Szombaton és vasárnap várják az érdeklődőket a díszmadár kiállításra. Fotó: Kisalföld archívum

Sporttársai, rá emlékezve az idei kiállítást Samu János Emlékkiállításnak nevezték el. 

Augusztus 16-án, szombaton és augusztus 17-én, vasárnap várják az érdeklődőket a Széchenyi István Általános Iskola területén. Szombaton délelőtt kilenctől este hatig, vasárnap öt óráig.

 

