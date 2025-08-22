augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztro és csipke

33 perce

Nyárzáró gasztroprogramok és csipketalálkozó lesz Hövejen

Címkék#Linkószer Citerazenekar#Nyárzáró#Babák viseletben#csipke#Hövej#Greznár Zoltán

Nyárzáró gasztronómiai napot és csipketalálkozót tartanak pénteken és szombaton Hövejen. Színes programok, finom ételek várják a vendégeket.

Kisalföld.hu
Nyárzáró gasztroprogramok és csipketalálkozó lesz Hövejen

Augusztus 22-én és augusztus 23-án rendezik meg Hövejen az ötödik Nyárzáró vidéki gasztroprogram és csipketalálkozót. Pénteken délután három órától a Babák viseletben címmel nyílik kiállítás a Csipke ?múzeumban. Négy órától dr. Lanczendorfer Zsuzsanna a gyerekjátékokról tart előadást. Hat órakor fellép a Kékvirág Trió, háromnegyed hétkor kezdődik a hasi mustra, este nyolckor az Unicum First szerepel.

Szombaton délelőtt színes programok várják az érdeklődőket. A kackiás verklis, a zoknicsata, török portya. Délben Greznár Zoltán és zenekara muzsikál. Délután egy órakor tartják az ünnepélyes megnyitót, melyen beszédet mond Nagy István agrárminiszter. Fél háromkor a szili Linkószer Citerazenekar lép fel, fél négykor Csata a Rábaközért címmel a faluszélen mezei ütközetet mutatnak be. Öt órakor Dred és Doris szórakoztatja a közönséget, fél héttől a veszkényi férfi dalkör. Este nyolckor kezdődik a bál a Bomba zenekarral. Fél tízkor sztárvendég Rony.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu