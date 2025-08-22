Nyárzáró gasztroprogramok és csipketalálkozó lesz Hövejen

Augusztus 22-én és augusztus 23-án rendezik meg Hövejen az ötödik Nyárzáró vidéki gasztroprogram és csipketalálkozót. Pénteken délután három órától a Babák viseletben címmel nyílik kiállítás a Csipke ?múzeumban. Négy órától dr. Lanczendorfer Zsuzsanna a gyerekjátékokról tart előadást. Hat órakor fellép a Kékvirág Trió, háromnegyed hétkor kezdődik a hasi mustra, este nyolckor az Unicum First szerepel.

Szombaton délelőtt színes programok várják az érdeklődőket. A kackiás verklis, a zoknicsata, török portya. Délben Greznár Zoltán és zenekara muzsikál. Délután egy órakor tartják az ünnepélyes megnyitót, melyen beszédet mond Nagy István agrárminiszter. Fél háromkor a szili Linkószer Citerazenekar lép fel, fél négykor Csata a Rábaközért címmel a faluszélen mezei ütközetet mutatnak be. Öt órakor Dred és Doris szórakoztatja a közönséget, fél héttől a veszkényi férfi dalkör. Este nyolckor kezdődik a bál a Bomba zenekarral. Fél tízkor sztárvendég Rony.