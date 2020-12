WKW Hungaria Kft. – Másfélszeresére bővíti összetartó csapatát

Három csarnokban, közel 24.000 négyzetméteren folyik a munka a Presztízs-díjas WKW Hungaria Kft.-nél. A prémium- és középkategóriás autók gyártóihoz beszállító cég alumíniumból készült tetőléceiről és tetősínjeiről híres. Jelenleg 260 kollégát foglalkoztatnak, ám jövő év végéig plusz 130–140 főt szeretnének felvenni.

– Az új termékpalettában megjelenő, nagy darabszámos termékek lehetővé tették, hogy magas automatizáltsági fokot tudjunk bevezetni – fejti ki Bene Zsolt, a WKW Hungaria Kft. ügyvezetője.

A győri ipari parkban megtalálható vállalat 2018-ban nyerte el a Presztízs Nagyvállalati Díjat, egy évvel azután, hogy óriási volumenű fejlesztésekbe kezdtek.

– 2018 elején született egyedi kormánydöntés (EKD) arról, hogy ez a gyár a jövőnek épül. Az EKD beruházás idején, pár hónapon belül teljesen lekötődött a három műszakos termelésünk, így ahhoz, hogy több projektet tudjunk fogadni, a kapacitásunk növelésére volt szükség.

Úgy döntöttünk, hogy a felületkezelés terén szeretnénk előrelépni. A termékek mechanikai megmunkálása ezelőtt is itt történt, de a felületkezelési eljárásokat csak a cégcsoport németországi üzemeiben lehetett elvégezni. A visszaérkezett termékeket pedig itt szereltük össze. Ismerjük tehát a követelményeket, csak a fejlesztéseknek hála már a felületkezelést is meg tudjuk oldani helyben. Európai viszonylatban is nagynak számító eloxáló-, valamint magasabb automatizáltsági fokra emelt polírozóüzemünknek köszönhetően ez hatalmas előrelépés – hangsúlyozza az ügyvezető, akit a cég munkaerőigénye kapcsán is kérdeztünk.

– Igaz, hogy a gyár automatizáltsági foka magasabb lett, viszont a termelési volumen exponenciálisan megnövekedett, ami nagyon nagy létszámigénnyel is jár – mondja Bene Zsolt, aki azt is elárulta, hogy a magas szakmai színvonal megtartásában és növelésében nagy szerepe van a dolgozói csapatnak, amelynek tagjai a növekvő létszám ellenére ugyanolyan családias hangulatban működnek együtt, mintha egy kisebb cégről beszélnénk. A családi napok, a karácsonyi vacsorák és a sportolói csapatok mind-mind azt mutatják, hogy egy igazán összetartó vállalkozással állunk szemben.

(x)