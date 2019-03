Wellness-pihenés - melyiket válasszam? - Népszerűek az egybenyíló családi szobák

Kattints a képre

„A legfontosabb, hogy már a foglalás előtt bátran kérdezzünk rá minden részletre a, akármilyen apróságnak tűnik is, mégis fontos számunkra. Már a személyzet hozzáállásából is sok minden leszűrhető", tanácsolja Galló Zsolt, a gyenesdiási Hotel Katalin igazgatója.Előny, ha egyminél többféle elrendezésű, kialakítású szobát tud kínálni. Ehhez nem feltétlenül kell nagynak lennie, egy kisebb, de átgondoltan kialakított hotelben is lehet nagy a kínálat. Erre szükség is van, hiszen a vendégek is sokfélék: más igényei vannak a pároknak és mások a családoknak – ráadásul gyakran három generáció nyaral együtt –, eltérő szoba kell a pici gyerek(ek)kel és más a kiskamaszokkal érkezőknek.– Nagyon praktikusak és népszerűek például az egymásba nyíló, két légterű családi szobák, amelyek akár hat főig kényelmesek. Ha jó a pótágyazási rendszer, akár családok, akár baráti társaságok szeretnének együtt nyaralni, mindenki megtalálja a számítását. Van, ahol extra nagy, 200*210 centis ággyal felszerelt szobát is tudnak biztosítani, ha például a gyerek a szülők között szeret aludni - mondja a szakember.Van, aki a gyerekbarát szolgáltatások miatt szavaz egy hotel mellett, mások éppen ellenkezőleg, szeretnének gyerek nélkül, nyugalomban pihenni, ahol nem zavarja őket a gyerekzsivaj sem a wellness részlegen, sem az étteremben. Különösen nehéz a helyzet, ha több generáció utazik együtt – egyre gyakoribb, hogy a család a nagyszülőkkel kiegészülve pihen, ami mindenkinek nagy élmény –, ilyenkor még nehezebb a mindenki igényeit kiszolgáló szállást találni. Ezért nagy előny, ha afontosabb szolgáltatásinál szeparáltak a terek.– Mi a tapasztalataink nyomán alakítottunk ki külön étteremrészt a kisgyerekes családoknak, mesefigurás dekorációval, etetőszékekkel, játékasztallal, még rajzfilmet is kínálunk a reggeli vagy vacsora mellé, így elkerülhető, hogy a gyerekek zavarják a nem gyerekkel érkező vendégeket. Hasonló szeparációt vezettünk be a wellness részlegen is, ahol így mindenkinek van lehetősége a kikapcsolódásra (valamint a szobák elosztásánál törekszünk arra, hogy egymástól távolabb helyezzük el a családosokat és a gyermek nélkül utazókat is) – mondja Galló Zsolt.Részletek és videó a szállodáról az alábbi linken található: