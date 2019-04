Wellness-pihenés - melyiket válasszam? - Majdnem csillagot ér a jó wifi

https://www.hotelkatalin.hu/galeria.html Részletek és videó a szállodáról az alábbi linken található:

Hogy mitől jó egy, számos dologtól függ, vannak azonban olyan apró finomságok figyelmességek, amelyeknek a legtöbb embernek eszébe sem jut utánanézni. Tudta például, hogy van, ahol még a matrac keménységét is kiválaszthatja a vendég?– Lehet egy szálloda a legszebb, a legjobb szolgáltatásokat nyújtó hotel, ha nem alszik jól benne a vendég, akkor nem fogja kipihenni magát! Ez nagyrészt a matracon múlik, elengedhetetlen, hogy jó minőségű legyen, de az egyéni szokások is közrejátszanak, hiszen van, aki a keményebb, más a puhább matracot szereti. Egy jó szállodában nem kell lemondanunk arról, amit megszoktunk és bevált, hanem tudnak ajánlani szobát különböző matractípusokkal – mondja Galló Zsolt, a gyenesdiásivezetője, ahol ennél is tovább mennek: külön „párnamenüt" kínálnak, amelyből kiválaszthatja a vendég, hogy toll-, szivacs-, esetleg speciális antiallergén párnán szeretne-e aludni.Galló Zsolt szerint ma már elsődleges szempont az is, hogy zökkenőmentesen használhassuk a hotel internethálózatát.– Nem véletlenül mondják szakmai körökben, hogy a jó wifi szinte egy teljes csillagot jelent a szállodák minősítésében, hiszen ez ma már alapkövetelmény. Sokaknak az az első megérkezés után, hogy rácsatlakoznak a helyi hálózatra. Lemértük, hogy 180 vendég jelenlétében – és ebben benne vannak a kisgyerekek is – 120 eszköz csatlakozott egy időben a hálózatunkra! Ezért is fordítunk nagy gondot arra, hogy házon belül és az udvaron se szakadjon meg a vétel – mondja a szállodaigazgató.Aki szeret esténként filmet nézni, annak nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a felszerelt tévék rendelkeznek-e USB-csatlakozóval – így pendrive-ról nézhetjük a kedvenc filmünket vagy sorozatunkat –, vagy HDMI-kimenettel, hogy csatlakoztathassuk a laptopunkat.Bár erre sem sokan gondolnak előre, a legtöbb wellness-hotelben nemcsak kikapcsolódhatunk, hanem szépülhetünk is, hiszen fodrász, manikűr-pedikűr és masszázs is várja a vendégeket. Érdemes előre, még utazás előtt tájékozódni ezekről a szolgáltatásokról, mert sok helyen kedvezményt kapunk, ha időben, még érkezés előtt foglaljuk le a kezeléseket. Így kényelmesen beilleszthető a (mini)nyaralás programjába a szépülés.