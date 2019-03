Wellness-pihenés - melyiket válasszam? - Foglalási tippek a szakértőtől

Egyre többen utaznak, sokan évente 4-5 alkalommal is beiktatnak egy-egy háromnapos „minivakációt". Akár kisbabával, hiszen egy valóbanmár néhány hónapos korban is biztosítani lehet a kicsi és a szülők kényelmét, ilyenkor az édesanya is kiszakadhat egy kicsit a napi mókuskerékből. Gyakori, hogy becsatlakoznak a nagyszülők is, újabban pedig divat lett szállodában karácsonyozni, megkímélve a családot a készülődéssel, vendégvárással járó stressztől.Az senkit nem lep meg, hogy az ünnepek, a hosszú hétvégék és iskolai szünetek a legforgalmasabb időszakok; érdekesebb kérdés, hogy mikor foglalhatunk olcsóbban és nagyobb eséllyel szállást. – Például a szombati munkanapokon és a hosszú hétvégék előtti, illetve utáni hétvégéken, ilyenkor néhány nap is nagy árkülönbséget jelenthet. És persze hétköznap, különösen annak, aki szeretné elkerülni a „családos nyüzsgést" – árulja el Galló Zsolt, a gyenesdiásiigazgatója.Egy jómindig sok a vendég, ezért nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a foglalást, év közben sem. Ha nincs kiemelt időszak, például ünnep vagy iskolai szünet, legalább 2-3 héttel előre érdemes foglalni, a nyarat illetően pedig nagyon előrelátónak kell lennünk.– Egyre korábbra tolódik a nyári szállások lefoglalásra, a last minute akciók ideje lejárt. Mi már januárban értékesítjük a szobáinkat júliusra, ilyenkor, amikor az emberek megtudják, megtervezik az éves szabadságukat, valóságos foglalási roham van. Májusban szinte már csak lemondott szobákat tudunk adni nyárra, különösen, ha valaki családi, két légterű szobát szeretne – figyelmeztet Galló Zsolt.Mielőtt szállást foglalunk, érdemes tájékozódni a szállodáról, a tapasztalatokról az interneten. A Facebook és a TripAdvisor jó kiindulási pont, azt azonban ne felejtsük el, hogy más elvárásai vannak családdal nyaralóknak és mások a romantikus hétvégét tervező pároknak. Egy-egy negatív véleményre még nem érdemes adni, hiszen mindig van egy-egy vendég, aki mindenbe beleköt – ráadásul ami az egyikünknek probléma, azon más esetleg csak mosolyog –, de ha már öten-hatan panaszkodnak ugyanarra, célszerű elgondolkodni. A TripAdvisor összesített értékelése is többnyire hiteles, hiszen számos vendégvéleményt összesít. Azoknál a hoteleknél, amelyeknek jelentős külföldi vendégköre van, a Booking.com-on olvasható kommentek is hasznosak lehetnek.Részletek és videó a szállodáról az alábbi linken található: