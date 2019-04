Wellness-pihenés - melyiket válasszam? - Bababarát szállodák: nem mind az, ami annak tűnik

Sok szálloda hirdeti magát gyerekbarátként, de ez gyakran csak egy jól hangzó szlogent és néhány felszínes gesztust jelent. "Gyerekbarátnak lenni nem ott kezdődik, hogy adunk a vendégnek egy etetőszéket meg egy utazóágyat a gyereknek. Ez egy szemlélet, amelynek a szálloda teljes működését át kell hatnia! Azt jelenti, hogy a legkisebb vendégeket és a szüleiket is megilleti ugyanaz a kényelem, reggeltől estig, mint mindenki mást", világosít fel Galló Zsolt, a gyenesdiásiigazgatója.Ezt szolgálja többek között a fent említett szállodában kialakított, ahol apartman nélkül is mindent megoldhatnak a kisgyerekes szállóvendégek, amire a baba mellett szükség lehet, mint például vízforraló, mikrohullámú sütő, és higiénikus pelenkaszemetes szolgálja a szülők kényelmét.– Érdemes figyelni az apró részletekre is, nálunk például aa bútorok élei lekerekítettek, hiszen legfontosabb a biztonság. Ezt szolgálja az éjszakai jelzőfény, az ágyakhoz kérhető leesésgátló, valamint konnektordugók is, a kényelemhez pedig elengedhetetlen a többféle fellépő, a vécészűkítő megléte. Nagy könnyebbség a kisgyerekes családoknak, ha a zuhanyzó épített és kellően tágas ahhoz, hogy beleállítható legyen a babakád, sőt, az sem mindegy, van-e elegendő lerakóhely a mosdó mellett – sorolja a szempontokat Galló Zsolt. Az igazán felkészült szállodák utazóágyat és hagyományos rácsos ágyat is biztosítanak, az pedig már csak hab a tortán, ha a gyerekágyakban minden este új mese várja a legkisebbeket...Vannak családi szállodák, ahol animációt, szakképzett pedagógusokat is alkalmaznak a kis vendégek mellé, a legtöbb helyen azonban a "legyen együtt a család" elvet tartják szem előtt. Ez azt jelenti, hogy minden adott ahhoz, hogy a szülők a gyerekekkel együtt éljék meg a nyaralás szépségét, miközben mindenki kikapcsolódhat."Gyakori, hogy amíg az egyik szülő az ügyességi és készségfejlesztő játékokkal teli játszószobában van a kicsivel, addig a másik tud sportolni a konditeremben, vagy éppen beülni egy kicsit a szaunába lazítani. Egy jól felszerelt játszószoba nagy élmény a gyerekeknek – a labirintus, plüssjátékok, babakonyha,, memóriajáték, puha óriás építőkockák sokáig lekötik őket –, ha pedig pelenkázó és gyerekvécé is tartozik hozzá, a szülőknek is kényelmes", mondja a szállodavezető.Részletek és videó a szállodáról az alábbi linken található: