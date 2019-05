Wellness-pihenés - melyiket válasszam? - Árulkodó lehet a medence alja

A wellness-pihenés legfontosabb eleme persze maga a wellness; hasonlítsuk össze foglalás előtt a szállodák kínálta lehetőségeket! Az úszó- és élménymedence már alapkövetelmény, s nem árt, ha a gyerekeket is változatos szórakozás várja.– Ais népszerű, nem mindenki bírja azonban a hagyományos, 85 Ckörüli, ezért előny, ha más lehetőségek is vannak. Ilyen az alacsonyabb hőmérsékletű, fény- és aromaterápiával kiegészített változat, amelynek áldásos hatásait – betartva persze a kellő fokozatosságot – a kezdő és érzékenyebb szaunázók is bátran élvezhetik. Ahogy azis, amely forró gőz helyett melegítőműködik, behatolva a bőr mélyebb rétegeibe is – világosít fel Galló Zsolt, a gyenesdiási Hotel Katalin igazgatója. Hozzáteszi: egy wellness-hotelben fontos szempont a tisztaság, aminek hiánya hamar tetten érhető.– Például a medencék aljának szennyeződésén, vagy a kosztól csúszóssá váló padlón. Hiába a sok élményelem, ha a környezet nem tiszta, az még egészségtelen is – mondja Galló Zsolt. Igaz, a tisztasághoz a vendégek odafigyelése is kell, hiszen hiába a gondos takarítás, ha a fürdőzők nem használják a zuhanyt, a lábmosót, s például naptejtől ragadós testtel merülnek alá a jacuzziban...Bár a wellness vonzó program, vannak, akiket nem elégít ki a passzív relaxálás. Nekik fontos szempont az is, milyen látnivalókat, programokat kínál a település, a környék. Gyenesdiás ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen a közeli Keszthely, Hévíz, Szigliget, Tapolca tele van látnivalókkal, nem beszélve természetesen magáról a Balatonról. Ezeket akár kerékpárral is felfedezhetik a kirándulók; akit ez vonz, válasszon olyan hotelt, ahol kölcsönözhető kerékpár, a család minden tagjának!Aki nagyobb gyerekkel utazik, annak előny, ha a szállodában van játszótér, pingpongasztal, focipálya, ezekkel még a kamaszokat is le lehet kötni; gyakori, hogy a nyaraló családokból verbuválódnak csapatok és születnek felejthetetlen élmények.