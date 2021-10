Víziturisztikai központ létesül Mosonmagyaróváron

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat területfejlesztési keretéből, a megyei közgyűlés támogató szavazatával mintegy 355,91 millió forint támogatás felhasználásával víziturisztikai központot építenek Mosonmagyaróváron.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke fontos célnak tartja, hogy a kajak-kenu sport népszerűsítése és a Szigetköz történelmi, kulturális és természeti szépségeinek megismertetése mellett a Szigetközben mindenki megtalálja a számára legkedvesebb kikapcsolódást.

A szigetközi víziturizmus egyik központja

„Mosonmagyaróvár a szigetközi víziturizmus egyik központja és több túraútvonal kiinduló állomása. Annak érdekében, hogy minél több turista felfedezze magának az ezer sziget országának is nevezett Szigetköz természeti kincseit, korábban is számos projekttel támogattuk megyei szinten. Így a városban a jelenlegi épület a turisták igényeit kielégítő közösségi térrel, illetve öltözőkkel és vizes­blokkokkal bővült ki. Egy másik projektből pedig több helyszínen kajakok és kenuk részére ki- és beszálló­helyek és mólók építése valósult meg” – részletezte az eddigi fejlesztéseket Németh Zoltán. Hozzátette, az új aktív és ökoturisztikai központ kialakításával tovább szeretnék növelni a térségbe látogatók számát a Lajta és a Mosoni-Duna összefolyásánál.

Többfunkciós bemutatótér

A most elindult projekt keretében víziturisztikai központot alakítanak ki Mosonmagyar­óváron a Strand utcában, a Mosoni-Duna partján, az „Itató” elnevezésű szabadstrand szomszédságában, a meglévő klubház és csónaktároló épület bontásával. Az épületben víziturisztikai információs központot alakítanak ki, amely a vízitúrák kiindulópontjaként funkcionál majd. Itt a látogatók egyrészt megismerkedhetnek a vízitúrázás szabályaival, veszélyeivel és sajátosságaival, illetve a térségben elérhető vízitúra-útvonalakkal. Másrészt egy többfunkciós bemutatótér létesítését is tervezik, amely élményszerűen és interaktív módon mutatja be a térség vízitúra-útvonalait, a hajózás és az evezés térségi hagyományait, valamint a Lajta, a Mosoni-Duna, a Szigetköz és a Mosoni-sík élővilágát.

Minőségi ökoturisztikai szolgáltatások

„A jelenlegi fejlesztés ötlete nem új keletű, hiszen egy korábbi projektben, a Bruck a.d. Leitha és Mosonmagyaróvár között kialakítandó vízi út végállomásaként már megfogalmaztuk a víziturisztikai központ kialakítását, jóllehet abban a projektben nem sikerült támogatást szereznünk rá – mondta dr. Árvay István. – Városunk egyik célja, hogy a Szigetköz ökoturisztikai kínálatához minőségi szolgáltatásokkal tudjon kapcsolódni. Ennek egy fontos mérföldköve a víziturisztikai központ létesítése, de távlati terveink között szerepel egy modern, minden igényt kielégítő kemping, valamint egy evezős-kerékpáros intermodális csomópont kialakítása is. Fontos felismerni, hogy a város turizmusához illeszkedve az ökoturisták is egy kiemelt célcsoport lehetnek, a jelenlegi trendek alapján pedig a magasabb színvonalú szolgáltatások is egyre kelendőbbek” – fűzte hozzá Mosonmagyaróvár polgármestere.

Dr. Árvay István szerint a városból induló kajak-kenu túrák kezdő állomásának megépítése fontos helyi fejlesztés. A projekt hosszú távú célja a Szigetköz térsége turizmusának fellendítése a széles körű együttműködésen alapuló, versenyképes és magas minőségű aktív és ökoturisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés által.

A centrumban lehetővé válik majd a hajók, csónakok megfelelő tárolása, karbantartása, valamint biztosított lesz a szelektív hulladékgyűjtés is. A család- és gyermekbarát kialakítású, teljesen akadálymentes öko-aktív víziközpontban ajándéktárgyakat, valamint szigetközi termékeket árusító boltot, büfét és pelenkázót is kialakítanak. Az energiahatékonyság jegyében megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezéseket építenek be. Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése részeként pedig kertépítést és parkolók létesítését is tervezik. A beruházás várhatóan 2022. december 31-ig készül el.