Világörökségi útlevéllel és idegenvezető alkalmazással a Fertő körül

A Fertő-tó, a környező táj és települések nemcsak hihetetlen természeti értékeikkel, de gazdag kulturális kincseikkel és épített örökségükkel is páratlan utazási élményeket nyújtanak az ide látogatóknak. A környék látnivalóinak felfedezéséhez a Fertő-táj ékkövei projekt jóvoltából most számtalan segítséget kaphatnak az utazók. Legyen szó kicsikről, nagyokról, természetkedvelőkről vagy a hagyományok nyomában járó utazókról, a Fertő-táj mindenki számára tartogat meglepetéseket.

A vidék nem véletlenül nyerte el a kultúrtájként az UNESCO világörökségi címét 2001-ben: területén másutt meg nem található természeti értékek, falvaiban az ősi korok emlékei, a történelemről mesélő kastélyok és hajlékok, és páratlan kulturális kincsek csábítják felfedezésre az ide látogatókat. Csodáinak köszönhetően remek kirándulóhelyeket találhatnak itt a természet kedvelői, emellett kenutúrákon és biciklis kirándulásokon is felfedezhetőek a vidék szépségei. A környezet megismerése mellett érdemes időt szánni a települések, a helyiek történelmének megismerésére, amelyhez a megőrzött és felújított épített örökségek, tájházak, kilátók és kiállítások kitűnő lehetőségeket nyújtanak.

Fertő-táj ékkövei

A napokban záruló projektnek köszönhetőn összesen 406 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból gazdagodott Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak és Sarród egy-egy nevezetessége, emellett új szolgáltatásokkal, programcsomagokkal, vezetett túrákkal és információs anyagokkal is várják a kikapcsolódni vágyókat. A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsának vezetésével, a Magyar Turisztikai Ügynökség és az érintett hat önkormányzat együttműködésében megvalósuló Fertő-táj ékkövei projekt fejlesztései nyomán két új látnivaló és négy nevezetesség korszerűsítve, helytörténeti, kulturális és természeti kincsekkel gazdagítva várja felfedezőit.

Világörökség útlevél – zsebünkben a Fertő-táj

Két nyelvi verzióban, magyar-német és angol-román-olasz-szlovák nyelven készült el a Világörökség útlevél, amely több szempontból is hasznos kiegészítője a Fertő-táji barangolásoknak. Az útlevél végigkalauzolja az utazókat a környék látnivalóin, köztük az együttműködésben résztvevő és projekt keretében megálmodott vagy felújított világörökségi helyszíneken. Az egyes megállóknál pecséteket gyűjthetnek útlevelükbe a túrázók. Bár az élmények önmagukban is garantálják a tartalmas kikapcsolódást, az összegyűjtött pecsétekért cserébe ajándékkal gazdagodhatnak mindazok, akik az útlevélben szereplő tíz látnivalóból legalább hatot felkerestek. Az útlevéllel a benne szereplő turisztikai látnivalók kedvezménnyel látogathatóak.

Megszerzéséhez nem kell mást tenni, mint meglátogatni az egyik nevezetességet, és átvenni egyet az összesen tízezer példányban készült útlevélből. A vendégek a különböző helyszínek felkeresésekor az ott dolgozó munkatársaktól kapják meg a pecsétet, a hidegségi Papkertben és a fertőbozi Gloriette-kilátónál viszont az útlevél-tulajdonosok saját maguk pecsételhetnek útlevelükbe az ott elhelyezett kültéri pecsétpontokon.

HOL LEHET HOZZÁJUTNI A VILÁGÖRÖKSÉG ÚTLEVÉLHEZ? Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház | Mithras-Szentély – Fertőrákos| Gloriette-kilátó – Fertőboz| Papkert – Hidegség | Fertőhomoki Tájház | Mariska Néni Háza – Turisztikai Információs Pont – Hegykő| Peisonia Látogatóközpont – Fertőszéplak| Tájház – Fertőszéplak | Sarródi Tájház | Lászlómajor Bemutatómajorság és Látogatóközpont – Sarród

World Heritage Passport applikáció – hatnyelvű idegenvezető alkalmazás

A Fertő-táj csodákat rejtő vidékének bebarangolása előtt érdemes letölteni a Peisonia Látogatóközpont vagy a Világörökség útlevél oldalán keresztül hamarosan elérhető ingyenes idegenvezető alkalmazást, amely a kirándulások során internet-hozzáférés nélkül is használható.

Az alkalmazás a már említett hat választható nyelven kalauzolja végig az utazókat a környéken. A projekt keretében létrehozott vagy felújított látnivalókhoz egyenként több hanganyag is készült, melyek a világörökségi helyszínek részletes bemutatáson túl felfedik az ezekhez kapcsolódó legendákat, érdekes tényeket is. A történetek megismertetik a kirándulókkal a táj rejtett titkait, akik így nemcsak átutazóként, de beavatottként szemlélhetik a környék ékköveit.

Androidra és IOS-re is elérhető az ingyenes idegenvezető alkalmazás, a World Heritage Passport

Színezd ki a Fertő-tájat – kifestő a legkisebbeknek

A legifjabb korosztálynak készült a Színezd ki a Fertő-tájat kifestőkönyv, amelyen keresztül a képzelet szárnyán látogathatnak a Fertő-tájra a színes ceruzát ragadó gyerekek. Az egyedi, kézzel rajzolt illusztrációk kiszínezése során tíz különleges programot ismerhetnek meg a legkisebbek, amelyek bevezetik őket a környék látnivalóiba, bemutatva a táj különleges természeti környezetét, növény- és állatvilágát. A kifestőben helyet kapott több, a tájhoz kapcsolódó fejtörő is.

A kifestőt a Látogatóközpont oldaláról pdf formátumban lehet letölteni.

Fertő-táj útikalauz pedagógusoknak és kirándulóknak

A fentieken kívül látványos és részletes útikalauz is készült a kirándulásokra indulóknak. A kiadvánnyal elsősorban azoknak a pedagógusoknak a munkáját szeretnék segíteni, akik osztálykirándulást vagy projektnapot szerveznek diákjaik részére, de azoknak is érdemes átlapozni, akik előre megterveznék utazásuk részleteit. Az útikalauz tartalmazza a most létrehozott vagy megújult látnivalók részletes bemutatását, kiegészítve azokat minden olyan szükséges információval, amelyek hozzájárulnak a szervezés sikerességéhez. Megtalálhatóak benne a helyszínek pontos elérhetőségei, javaslatok a megközelítésre, parkolásra. A készítők szándéka szerint az útikalauz nagy segítséget jelent majd e csodás tájon töltött idő megtervezéséhez.

A kiadvány elérhető és letölthető a projekt weboldaláról.

Csodák nyomában Fertőboztól Sarródig

A „Fertő-táj ékkövei” projekt fejlesztéseinek köszönhetően két új látnivaló és négy nevezetesség megújulva várja mindazokat, akik szeretnék közelebbről megismerni e páratlan táj rejtett szépségeit. A világörökségi helyszínek mindegyike tartogat meglepetéseket és egyedi programoklehetőségeket a látogatók számára. A hat ékkő felfedezésében a kiadványok és az alkalmazás mellett könnyedén zsebre tehető, letölthető leporelló is segíti az utazókat.

Peisonia Látogatóközpont, Fertőszéplak

Érdemes a táj felfedezését a fertőszéplaki Széchényi-kastély emeletén kialakított Peisonia Látogatóközpontban kezdeni. Kiállítása az utazók felkészülésének, beavatásának helyszíne, melyen keresztül megismerhetik és megérthetik a vidék egyedi, univerzális értékeit. A növény- és állatvilág, a történelem, a borkultúra, a nemzetiségek kultúrája, a főúri és paraszti építészet, a régészeti feltárások mind megtekinthetők a táj esszenciáját megmutató kiállításon.

A látogatóközpontban vezetett túrákra is lehet jelentkezni, így például elérhető:

Lovaskocsikázás madárlessel és gasztro-kóstolóval

Fertő-tavi hajózás és lovaskocsizás Fertőrákoson

Traktorral a Soproni Borvidéken

Fertőszéplak 7 csodája séta

Szülőföldem a Fertő-táj – lovaskocsis túra

A programokra és a Látogatóközpont kiállítására a szervezők örömmel várják a kirándulókat.

Gloriette-kilátó, Fertőboz

A fertőbozi Gloriette-kilátó az egyike azon kevés helyeknek, ahonnan a Fertő-táj csodálatos panorámája egészében élvezhető. Aki szeretne letekinteni a tóra, felfedezni a kis tájak kapcsolatát, a víz és a nádasok rengetegét, annak mindenképpen érdemes megtenni a tengerszint felett 187 méter magasan fekvő kilátóhoz vezető utat. A felújított kilátó díszburkolatú fogadótérrel, fakorláttal bővített új lépcsősorral, padokkal és kerékpártárolóval kiegészülve várja a látogatóit. A bozi Fő utcáról 330 lépcsőfok vezet a gyalog megközelíthető Glorietthez, de Kisboz és a mázsaház felől kerékpárral is elérhető. Fantasztikus panorámája miatt közkedvelt a fotósok körében, kitűnő helyszíne csillagnézésnek, piknikezéseknek is.

Hidegségi Papkert

A hidegségi Papkert a fejlesztéseknek köszönhetően méltó környezetben várj a lelki feltöltődésre vágyókat. Az élvővizek kertjében 21 időszaki forrás fakad, amelyek vizét a kis gátak, kanyarok, tavak lassítják és visszatartják. Természeti értékeit az itt megtalálható növény- és állatvilág egyedei adják, kultúrtörténeti értékét pedig a különleges diófajták és más régi gyümölcsfajták jelentik. A dús vegetációjú kertben számos védett madárfaj is fészkel.

A bejáratnál található Havas Boldogasszony Kápolna oltára mögött lévő osztott üvegablakon oltárkép helyett a folyton változó természet szépségében gyönyörködhetünk. A kert atmoszférája és meghittsége tökéletes helyszín lehet a szabadtéri felszentelt oltárnál vagy a Havas Boldogasszony Kápolnában egyházi, szabadtéren a filagória alatt pedig polgári esküvői szertartásokhoz is.

Fertőhomoki Tájház

A Fertőhomoki Tájháznak otthont adó, műemlékvédelem alatt álló épület a sajátos kultúrájú horvát település múltját és hagyományait mutatja be. A tájház korabeli hangulatát felújítása során megőrizték, állandó kiállítása ugyanakkor interaktív elemekkel kiegészülve mutatja be a helyi, horvát nemzetiségi kultúrát és a helytörténeti érdekességeket. A kiállításon archív felvételek, fotók és hanganyagok mesélnek a múltról. Az udvaron fedett foglalkoztató épült kültéri kemencével, míg a pajtában a térségre jellemző mezőgazdasági foglalkozások eszközeit lehet megnézni. A tájház meghatározó kulturális helyszíne Fertőhomoknak és partvidékének. Helyt ad hagyományőrző rendezvényeknek, falunapnak, a Diófesztivál és a Világörökségi Nap eseményeinek is. A projektnek köszönhetően újabb rendezvényhelyszínnel is bővült, így a pajta mögötti szabadtéri színpad a jövőben koncertek, színházi előadások és táncbemutatók helyszíne lesz. A tájház hangulatához illeszkedő workshopok, előadások, csapatépítő tréningek megtartására is kitűnő helyszín.

Mariska Néni Háza, Hegykő

Hegykőn a Széchenyi Ödön park mentén futó nyárfasoron áll Mariska Néni Háza: itt jött létre a település új turisztikai információs pontja, amely emellett a tavat megkerülő többezernyi biciklis turista megállóhelyéül, bázisául szolgál. Megtalálhatók itt a környék körbetekerhető útjairól, kerékpárosbarát szálláshelyeiről, vendéglátóhelyeiről szóló ajánlatok, emellett tippeket kaphatnak a látogatók a bringás programok hajózással, vonatozással vagy fürdőzéssel való kombinálására. Kerékpáros pihenőpontként zuhanyzó, mosdó, ivóvíz, étkezési lehetőség és free wifi várja a felfrissülni vágyó túrázókat, emellett szervezett túrák induló és érkező helyszíne is.

Sarródi Tájház

A Sarródi Tájházban régmúlt idők emlékei, hűvös szobák, régi illatok, emlékezetes időutazás várja a látogatókat, akik betekinthetnek egy közel száz éve élt család mindennapjaiba, a fertei halászok, parasztok, kisdobosok, kézművesek, summások világába. A tájházat végigjárva megismerhetik az ezer évvel ezelőtti Fertő-tájat, lápok, mocsarak, szárazulatok életét, hol egy őskori kőbalta, hol egy római kori cserép, hol egy középkori gyertyatartó képében.

Csoportoknak, baráti társaságoknak, családoknak előzetes bejelentkezés esetén múzeumi óra, kibővített tárlatvezetés, kézműves-foglalkozás foglalható. Esküvőkre, gyermek születésnapra, kiállításokra, csapatépítő tréningre és egyéb programokra rendezvényhelyszínként is funkcionál, kreatív jegyes, esküvői fotózáshoz is különleges helyszín. A látogatókat baba-mama szoba, nagy udvar és parkoló, a gyerekeket sok-sok játék várja.

További információ:

fertotaj.hu

peisonia.hu

vilagoroksegutlevel.hu

