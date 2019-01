Végre egy jó kenyér! - A Pedró Pékségben is egyre többen keresik az egészségesebb pékárukat

A nyolcféle lisztet és magot tartalmazó Hajsza-kenyér kétéves kísérletezés eredménye.

Miből nyerhetünk erőt és energiát az előttünk álló feladatokhoz? Természetesen az egészséges táplálékból, amely elegendő rostot, ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmaz. Ilyen egy minőségi kenyér, ami lendületet ad egész napra.A sok táplálkozási irányzat között nehéz eligazodni, de az tény, hogy hosszú távon csak kiegyensúlyozott tápanyagbevitel mellett lehetünk egészségesek. Ez azt jelenti, hogy még ha vissza is fogjuk a szénhidrátfogyasztásunkat, szükségünk van ballasztanyagra, hasznos rostokra. A WHO friss elemzése szerint azonban mégsem eszünk eleget a teljes kiőrlésű gabonákból, kenyerekből, pedig a rostban gazdag gabonák jelentősen csökkentik számos betegség kialakulásának esélyét.Vajda Péter, a Pedró Pékség vezetője szerint ugyan az emberek még ma is ragaszkodnak a hagyományos ízekhez, mégis egyre többen keresik az egészségesebb, például rozsos vagy teljes kiőrlésű lisztből készült pékárukat.– Azokban a pékségekben, ahol időben felismerték az egészségtudatosság trendjét, ma már széles a kínálat ezekből is: kikísérletezték azokat az ízkombinációkat, lisztkeverékeket, amelyekkel nemcsak egészséges, hanem igazán finom is lesz a végeredmény. Ez sokszor nem egyszerű: a nyolcféle lisztet és magot tartalmazó Hajsza kenyerünk például kétéves kísérletezés eredménye... Az eredetileg a PannonHajsza nevű akadályfutó versenyre kifejlesztett különleges kenyér mára nagyon népszerűvé vált, sőt, tavaly a megye legjobb kenyerének és országosan a legjobb teljes kiőrlésű kenyérnek választották. Az utóbbi években sokan megszerették a nem szokványos alapanyagok, lisztek karakteres ízét, szakértelemmel és az alapanyagok megfelelő kombinálásával pedig mindenkinek lehet a fogára való, egészséges kenyeret sütni – vallja a szakember.Érdemes kipróbálni a „barna" termékeket, és megtalálni a hatalmas kínálatból azt, amelyik a legjobban ízlik, hiszen ezen termékek kedvező élettani hatásait hamar megérezzük: rendszeres fogyasztásuk pozitívan hat a bélműködésre, csökkenti a koleszterinszintet, a benne lévő vitaminok és ásványi anyagok jót tesznek a bőrnek, a hajnak és a körmöknek. Végül, de nem utolsósorban pedig – magas rosttartalmuknak köszönhetően – sokkal laktatóbbak, hosszabb ideig eltelítenek, mint fehér társaik, ezért kevesebb is elég belőlük, így a magasabb ár sem lehet akadály!