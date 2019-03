Védd magad!

(x) (x)

– A soproni régióban a BUNZL Magyar- ország Kft.-nek nem volt eddig olyan viszonteladói partnere, aki a teljes munka- védelmi szegmenst képviselte volna. Felmérve a piaci igényeket megállapodtunk az SGS Protection Kft.-vel, aki kiemelt viszonteladói partnere lett a nagy múltú, profi cégnek – avat be az előzményekbe Gosztom László, a BUNZL Magyarország Kft. értékesítési képviselője. – A BUNZL teljes portfóliója beszerezhető itt – teszi hozzá.– Ez pedig mintegy hatezer terméket jelent – veszi át a szót az SGS Protection Kft. ügyvezetője, Süle Zoltán.Februárban nyílt az üzlet a Teleki Pál utca 24. szám alatt. Az első hetek tapasztalatai igazolták az elképzeléseiket. Nemcsak a cégek képviselői, anyagbeszerzői vagy a munkába igyekvő szakemberek fedezték fel az igényesen kialakított üzletet, hanem a háziasszonyok is. A munkahigiéniai és munkavédelmi termékek olyan széles skálája vásárolható vagy rendelhető itt meg, hogy nehéz is lenne felsorolni.– Tetőtől talpig felöltöztetjük a munkavállalót a hatályos előírásoknak és a szakmájuknak megfelelően. Gondoskodunk a fej, a szem, a hallás védelméről, vannak pormaszkjaink, alsó- és felső- ruházatunk, továbbá kesztyűk és lábbelik széles választékával is rendelkezünk. Minden termékünk minősített, biztonságos, bevizsgált és tartós. A minőségük magas vagy közepes színvonalú, az áruk mégis alacsony, hiszen nagykereskedelmi árral dolgozunk – segít Süle Zoltán.Ami nincs meg az üzletben, azt megrendeljük a BUNZL biatorbágyi központi raktárából, és így akár 24–48 órán belül ki is szállítjuk – sorolja a tudnivalókat.A BUNZL saját márkás termékei nemcsak a takarítócégek, hanem a házi- asszonyok kedvencei is lesznek rövid időn belül – hiszen jó minőséget kapnak olcsón.A környezettudatosság jegyében külön polcon sorakoznak a zöld ökotermékek, amiknek nemcsak a tartalma, de még a csomagolása is természetes vagy könnyen lebomló.– A biztonság nálunk elsődleges. Minden termékünk megfelel a biztonságvédelmi előírásoknak, és igaz ez a higiéniai termékeinkre is – hangsúlyozza Süle Zoltán.Minderre garanciát jelent a BUNZL a szakmai tudásával, egyedülálló termékkínálatával és háttérbázisával. A legtöbb gyártó és szolgáltató cég munkavédelmi, illetve munkahigiéniai igényeire gyors és hosszú távon megbízható megoldást nyújtanak. A takarítási üzletágban pedig szaktanácsadással kiegészített széles termékkínálattal rendelkeznek, a környezetvédelem fontosságát szem előtt tartva.Ahogy a címben a Védd magad! szlogen is mondja: akinek védelemre van szüksége, feltétlenül látogasson el az üzletbe!