Válságkezelő csomagokkal segít a Hiventures a kkv-knak, startupoknak

Általános érvényű, mély válság a mostani, amelyben az időzítés a legkritikusabb, vagyis az, hogy váratlanul, gyorsan érkezett, szemben a 2008-as krízissel, amikor nem egyik napról a másikra történt mély zuhanás a gazdaságokban. Egyszerre kapott sokkot a kínálati és a keresleti oldal – fejtette ki a Mediaworksnek Mikesy Álmos, az MFB-csoporthoz tartozó Hiventures vezérigazgató-helyettese, aki a gyors zuhanás után már az idén tempós növekedésre számít, mivel nem látszódnak mély törésre utaló jelek a reálgazdaságban, világszinten sem. Ehhez nyújt segítséget a Hiventures három kríziskezelő csomagja, amelyek startupoknak és kkv-nak kínálnak átmeneti megoldást a sikeres folytatás érdekében.

– Akinek tőkeerős partnere van, mint amilyen a Hiventures is, az mindig előnyben van, hiszen a hatékony szakmai döntésekhez, a válságidőszak átvészeléséhez megfelelő forrással rendelkezik, és finanszírozási okokból nem kényszerül olyan döntések meghozatalára, amelyek egyébként a vállalkozás hátrányára válhatnak – mondta Mikesy Álmos vezérigazgató-helyettes annak kapcsán, hogy az alapkezelő jelentős szerepet vállalt az MFB-csoport összehangolt gazdaságélénkítő programjában.

Felidézte: márciusban azzal szembesültek, hogy a koronavírus-járvány következtében mély válság bontakozhat ki. Az MFB-csoport és a Hiventures időben felismerte, hogy a cégek likviditási és egyéb problémáinak kiküszöbölésére azonnali, célzott állami segítségnyújtás szükséges. Ezért a hagyományosan működő kkv-k és az innovatív startupok igényei alapján új finanszírozási módokat kerestek, amelyek segíthetnek a válsággal hátrányosan érintett vállalkozásokon.

– Olyan cégek fordulhatnak hozzánk támogatásért a már meglévő programjaink folytatása mellett, amelyek nem rendelkeznek elegendő tartalékkal, hogy a visszaeső bevételek mellett is fenn tudják tartani a működésüket, viszont a bankoktól ebben a helyzetükben nem számíthatnak segítségre – mondta Mikesy Álmos, megjegyezve, hogy az elmúlt három évben közel háromszáz céget finanszíroztak, ami naprakész információkkal is jár a válság hatásairól.

– Kiegészítő programként indítottuk a startupmentő programunkat, amely alapvetően azt segíti, hogy ezt a remélhetőleg csak néhány hónapos gazdasági válságot, az azzal járó likviditási problémát egy gyors segítséggel meg lehessen oldani – mondta. – Ez nem normatív támogatás, amely minden bajba jutott cégnek jár, hanem minden esetben megvizsgáljuk az adott vállalkozást üzleti szempontból, és azokat támogatjuk, amelyek a válság előtti számaik alapján, illetve az adott piac várható alakulása szerint képesek lesznek visszaállni, megvalósítani innovatív fejlesztéseiket – emelte ki a vezérigazgató-helyettes. Jelezte: nagy az érdeklődés a startupmentő program iránt, amelyben az alapvetően kockázatkerülővé vált befektetői piacon jellemző hat–tizenkét hónapos döntéshozatali időszakkal szemben szokatlanul gyors, akár 30 munkanapos folyamatot ígér.

Kifejtette: a startupokra gyakorolt válsághatás többféle lehet, hiszen különböző fázisú cégek vannak ezen a piacon. Van olyan, amelyik még csak fejleszti a termékét, vagyis az alapítói és befektetői forrásokból él, és így kevésbé érinti a válság, mint azt, amelyik már aktívan jelen van a piacon. Utóbbi kereslet-visszaesést szenved el, míg az innovatív jellegű, illetve a speciális működésű vállalkozásoknak kevésbé okozhat gondot az átállás, sőt, sok esetben megtalálják a válság adta kedvező lehetőségeket.

– Mindössze akár 30 munkanap alatt folyósítunk a jelentkezést követően, ez idő alatt nagyobb esély van talpon maradni. Feltétel, hogy a honlapunkon szereplő kritériumoknak pontosan megfeleljen a programra jelentkező cég, mert a feltételek nem tárgyalhatók. A jelentkező egy egyszerű üzleti és pénzügyi terv alapján mutatja be elképzeléseit, egyúttal biztosítja a jogi, szakmai, pénzügyi átvilágításhoz szükséges iratokat, ezek beküldése után indul a 30 munkanapos vállalási idő – ismertette Mikesy Álmos. A jelentkező cégeket szakértői csapat bírálja el, és azokat az életképes cégeket választják ki támogatási célokra, amelyek nemcsak konjunktúra idején, hanem normál időszakban is sikeresek tudnak lenni. A Hiventures programja amiatt is népszerű, mert szabadabb mozgást biztosít a támogatottaknak, mint egy banki hitel vagy egy pályázat.

A Hiventures mentőcsomagja összesen 71 milliárd forint keretösszeggel jelent meg, ebből 30 milliárd forint a startupoké, amiből részben tőkét, részben tagi kölcsönt nyújtanak, ezért 1 százalékos tulajdonrészt szereznek a cégben. Emellett 41 milliárd forint a kkv-k támogatására szóló csomag alapja, de mint az alapkezelő képviselője jelezte: összességében elegendő forrás áll rendelkezésre, nem várható, hogy kimerül a támogatási keret.

– Létezik egy gyors reagálást jelentő kkv-mentő programunk is, amelyben olyan sikeres vállalkozásokat igyekszünk megmenteni, amelyek az előző években nyereséget termeltek, de most bajba kerültek – folytatta Mikesy Álmos. Részükre egy maximum 250 millió forintos, likviditási célú segítséget kínálnak, zárt konstrukcióban, ugyancsak akár 30 munkanapos elbírálással. Ebben a programban szintén 1 százalékos tulajdonrészt kérnek a tőkeinjekcióért, erre a kkv-nak visszavásárlási opciója van, amely hét éven át érvényes. A Hiventures pedig eladási opcióval rendelkezik ebben a konstrukcióban, vagyis hét év után eladhatják a részesedésüket, illetve a tagikölcsön-tartozást az alapítóknak, azaz a tulajdonostársaknak. Megtudtuk, hogy a kkv-k esetében nagyon változatos az a kör, ahonnan érdeklődnek a rájuk szabott mentőprogram iránt, a turizmustól, vendéglátástól kezdve az irodaházakig, a gyártó és szolgáltató cégekig sokan jelentkeztek már.

Szintén nagy az érdeklődés a harmadik konstrukció iránt, amely egy új, 150 milliárd forintos tőkealap, ennek felállítása most zajlik Krízis I. Tőkelap néven, és amely július elsejétől már finanszírozni tud nagyobb, egyedi konstrukciókat, 500 milliótól maximum 15 milliárd forint erejéig.

– Ebből a jövőt, a válság utáni időszakot szeretnénk megtámogatni a gyors segítséget jelentő másik két csomagunk mellett – jelezte a szakember.

Az egyik fő iránya ennek a támogatásnak a restrukturálás vagy reorganizáció. Ennek keretében a már pénzügyi gondokkal küzdő, a működés újjászervezése előtt álló nagyobb cégek számára nyújtanak tőkeági finanszírozást, amelyet nem kell azonnal törleszteni, ezért a lehetőség átmeneti levegőhöz juttatja a vezetést. Ez idő alatt átgondolhatják a működést, hogy az értéket képviselő cég ne menjen csődbe, az ott dolgozók ne veszítsék el az állásukat. Ezt a programot olyan vállalatoknak ajánlják, ahol folyamatosan magas likviditási tőkére van szükség, és nem rendelkeznek ehhez kellő tartalékkal, vagy korábban nagyobb adósságot halmoztak fel abból, hogy az előző évek gazdasági növekedése alatt befektettek, így azonban már nem alkalmasak a banki hitelezésre.

Mikesy Álmos sorolta: a második irányzat az akvizíciós vagy tranzakciós cél. A válság során már látszik, hogy rengeteg cég válik eladóvá, olyanok is, amelyekben értékes eszközök vagy tudás, értékes szabadalom vagy munkaerő van – ezeket érdemes lehet felvásárolni. Ezt külföldön is így gondolják: már a válság elején megjelentek felvásárlási szándékkal a határon túli befektetők, ám a Hiventures azt támogatja, hogy a bedőlő cégeket elsősorban magyar vállalatok tudják felvásárolni, és azok hazai kézben maradjanak.

– Ehhez nyújtunk tőkeági segítséget, akár belföldön vagy külföldön történő felvásárlás esetén. Többen ezt a lehetőséget például a turizmusban vagy az iroda- és ingatlanpiacon tervezett akvizíciókhoz igényelnék – jelezte a Hiventures képviselője. A harmadik irány pedig a fejlesztések, beruházások támogatása, ez a támogatási forma megjelenhet akár az e-kereskedelemben a logisztikai bázis bővítése, telephelyek, csarnokok építése céljából.

www.valsagcsomagok.hiventures.hu

