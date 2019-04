Vállalkozói kisokos - a kulcsszabályok betartásával könnyebb az út a siker felé

Motto:„Ha tudni akarodaz utat, azokatkérdezd, akikvisszafelé jönnek."kínai közmondásSorozatunk utolsó részében arról is értekezünk, hogy mikor mehet egy vállalkozó szabadságra. Tulajdonképpen bármikor, és sokan éppen emiatt a viszonylagos szabadság miatt választják a vállalkozói létet az alkalmazotti jogviszonnyal szemben (természetesen a nagyobb kereseti lehetőségek mellett).Győrmunkatársunktól„A szabadságokhoz akadályokon keresztül vezet az út" − az elmúlt hónapokban a Vállalkozói Kisokos korábbi részeiben ezeket az akadályokat vettük sorra, és adtunk a mindennapokban is használható tanácsokat a vállalkozóknak. Ezeket összegezzük az alábbiakban.Ha új vállalkozást indítasz, azt, hogy „mit" − milyen tevékenységet − szeretnél csinálni, gondolom, már jó ideje tudod és tervezgeted, a „hogyan" viszont valószínűleg több fejtörést okozhat. Célszerű jó előre kitervelni a vállalkozás valamennyi fontosabb alapkövét, és ehhez javasolt olyan szakemberek (adótanácsadó, könyvelő, ügyvéd) tanácsát/véleményét kikérni, akik jártasak a saját szakterületükön. Körültekintően válaszd ki ezeket a személyeket, hiszen vélhetően éveken keresztül fogsz velük együtt dolgozni! Minden esetben javaslom, hogy köss velük szerződést, és ebben rögzítsétek, hogy mely módon vállalják a felelősséget az általuk adott tanácsért! A korrekt szakember nem fog visszarettenni, ha ilyen jellegű kéréssel állsz elő.Amennyiben már működő vállalkozásod van, akkor is érdemes időről időre konzultálni a tanácsadóval, és áttekinteni a folyamatokat egy hosszabb közös beszélgetés során. Ha pedig új tevékenységbe szeretnél kezdeni, vagy jelentősebb változást tervezel a vállalkozásodban, egyenesen kötelező egy előzetes szakmai konzultáció.Fontos, hogy előre tervezd el, építsd fel a vállalkozásod szervezetét! Nyugodtan írd/rajzold le egy papírra − lényeges, hogy vizuálisan is rögzüljön számodra −, ráadásul, ha ezt közzéteszed a munkatársaid/beosztottaid számára, ők is könnyen át fogják látni a saját munkahelyük felépítését. Egy új belépő kolléga esetében pedig nagyban segítheti a beilleszkedés folyamatát, ha gyorsan képbe kerül az új munkahelyét illetően. Gondold végig az összes munkakört és posztot, ami csak előfordul a cégedben, és minden poszt mellé konkrétan nevezd meg azokat a személyeket, akik azt a feladatot elvégzik! Neked és nekik is könnyebb lesz innentől kezdve minden folyamat, hidd el! Ha pedig valakinek „túl sok posztja van", akkor ez hamarabb feltűnik neked is, és gyorsan tudod optimalizálni a munkaterhelést.Vedd igénybe egy HR-tanácsadó segítségét ahhoz, hogy valóban a legmegfelelőbb személyek kerülhessenek a munkatársaid sorába, és minden poszton a legmegfelelőbb ember dolgozzon! Ez talán a legfontosabb pont a vállalkozásépítés folyamatában, erre soha ne sajnáld a pénzt és a figyelmet!Ha már jó embereid vannak, érdemes eléjük értelmes és számodra, illetve számukra is értékes célokat állítani. Soha ne hidd azt, hogy a munkatársaid a fejedbe látnak, és onnan ki tudják olvasni, hogy neked milyen céljaid vannak. Oszd meg velük bátran! Ha tudnak azonosulni velük, akkor megtáltosodnak, meglátod! Ha pedig elég ügyes vagy, akkor egy megfelelő motivációs rendszer (ez nem csak az anyagiakról szól, mielőtt félreértenéd) segítségével ezt az elszántságot hosszú távon is fenn tudod tartani bennük.De vajon jól teljesítenek a munkatársaid, jól működik-e a vállalkozásod? Erről konkrét, hiteles adatokat tudhatsz meg, ha a megfelelő statisztikákat vezeted. A statisztikák a vállalkozásod műszerfalán azok a műszerek, amelyek mutatják a vállalkozás aktuális állapotát. Fontos, hogy a statisztikák vezetésének megvannak a saját szabályai, ha ezekkel nem vagy tisztában, bátran kérd ki olyan szakember véleményét, aki jártas bennük! Sok könyvelőiroda nyújt már ilyen jellegű szolgáltatásokat is, kérd meg te is a könyvelődet erre, hiszen nála minden adat rendelkezésre áll a statisztikakészítéshez.Mindig úgy tervezd meg a vállalkozásod pénzügyeit, hogy a teljesen legális, jogszerű működést tartsd szem előtt! Amennyiben nem így teszel, lehetséges, hogy átmenetileg, rövid távon előnyre teszel szert a többi versenytársaddal szemben, de hosszú távon − hidd el − kemény árat fogsz fizetni a „fiatalkori tévedésekért".Ahogy nekünk, embereknek, úgy a vállalkozásoknak sem mindig ugyanolyan az állapotuk. Fontos, hogy vállalkozóként fel tudd ismerni, hogy a vállalkozásod éppen milyen működési állapotban, kondícióban van, és az annak megfelelő lépéseket tedd meg! Nem ugyanaz a követendő formula, ha veszélyt kell kezelni, mintha éppen bőségben vagyunk valamely területen. Ez egy olyan pont, ahol nagyon sokan ösztönösen jó döntéseket hoznak, de a többség sajnos − megfelelő tudás hiányában − elrontja a következő lépést. Itt is csak azt tudom mondani, hogy kérd ki jól képzett üzleti tanácsadók véleményét, vagy pedig te vértezd fel magad ilyen képességekkel! Ma már szerencsére nagyon sok ilyen képzés közül tudsz választani.Minden vállalkozás életében folyamatosan eljön az a helyzet, amikor egy-egy feladatkört meg kell osztani a munkatársak között, vagy teljes egészében egy új személynek kell átadni − legyen annak bármilyen oka is. A feladatdelegálásnak, munkakör-átadásnak fontos előfeltétele, hogy a posztot elhagyó/leadó munkatárssal írasd le pontosan a feladatkörében ellátott tevékenységeket. Így az új munkatársnak nem a nulláról kell kezdenie, amivel időt és energiát spórolhatsz meg, ráadásul a hatékonyságot is növeli. Természetesen neked is ugyanígy kell eljárni, amikor egy korábban általad ellátott feladatkört delegálsz valakire.A vállalkozás vezetőjeként előbb-utóbb olyan sok más jellegű feladatod (üzleti kapcsolatok építése, ápolása, PR-megjelenések, továbbképzés stb.) lesz, hogy nem tudsz megfelelni valamennyi elvárásnak, ha csak nem építesz ki egy középvezetői szintet a vállalkozásodban. A középvezetőid a te meghosszabbított karjaid − ezekre a posztokra kizárólag megbízható, kipróbált személyeket állíts, akiknél elsősorban ne a szakmaiság, hanem a pozitív emberi tulajdonságok legyenek a fő elvárások! A jó személyiségjegyekkel rendelkező vezetőd hajlandó lesz tanulással pótolni az esetleges szakmai hiányosságait, de egy kiemelkedő szaktudású, ugyanakkor romboló személyiség porrá zúzhatja az addig jól működő területet, ha vezetőként hatalmat kap.Ha a fentieket mind végig- és jól csinálod, akkor képes leszel elérni azt a célt, amit a vállalkozásod indításakor magad elé tűztél: a viszonylagos anyagi, idő- és térbeli függetlenséget, azaz a SZABADSÁGOT.…és minél több eszközt alkalmazol a fentiek közül, a SZABADSÁG annál nagyobb fokára tudsz szert tenni!Ezeket az aranyszabályokat bármekkora vállalkozásnak érdemes betartani, senki ne nyugtatgassa magát azzal, hogy az ő vállalkozása túl kicsi vagy túl nagy ahhoz, hogy a fentieket alkalmazza a saját cégében.…és végül: vállalkozónak lenni felemelő állapot! Egy jóval nagyobb fokú felelősségvállalás a társadalomban, mintha csak a közszférában vagy alkalmazotti státuszban dolgoznál valahol. Ez a nagyobb felelősség természetesen nagyobb nyomást, sok esetben nagyobb stresszt is jelent egyben, viszont siker esetén mind az anyagi, mind az erkölcsi elismerés nagyobb. Légy hát büszke arra, ha vállalkozó vagy, és ne rettenj vissza az akadályoktól, hiszen tudod: a szabadsághoz akadályokon keresztül vezet az út!Jó utat, Vállalkozó Barátaim, öröm volt Benneteket kalauzolni az elmúlt hónapokban!