Új lehetőségek nyílnak, keresik a munkatársakat

Leier unokák: Thomas Ebner és Matthias Ebner a cégalapító, Michael Leier unokái, akik majd továbbviszik a céget.

30-50%-os kapacitásnövekedés és közel 35-40 fős létszámbővülés lesz az eredménye annak a hárommillió eurós beruházásnak, amely a közeljövőben kezdődik Ácson, a Leier Monolit Kft. üzemében. Jelenleg elsősorban a beton építőanyag-elemek sablonjai készülnek itt a vállalat saját betonüzemei számára. Az üzem másik fő tevékenysége a berendezések és gépek – szállítószalagok, emelvények, lépcsők, acélszerkezetek, a karbantartó munkálatokhoz szükséges pót- és kopóalkatrészek – gyártása, illetve Ácson készülnek a Leier kéményrendszerek különböző fém alkatrészei is, nem lényegtelen hányaduk exportra.A bővítést az erős gazdasági növekedés és az építőipar fellendülése indokolta, ahol számos területen piacvezető a vállalat.- Magyarország a legfontosabb piac számunkra, s hogy az erős pozíciónkat tartani is tudjuk, itt van a legtöbb a beruházásunk - köztük a legújabb, ácsi fejlesztés. Kapacitásaink nagymértékben leterheltek, s mivel optimisták vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy ez nemcsak egy ideiglenes fellendülés, hanem Magyarország gazdasága fenntartható módon fejlődik tovább, itt jó növekedési esélyeket látunk, amelyekkel élni szeretnénk. Az ácsi telephelyünk központi fekvése (Győr és Budapest között), valamint az autópálya közelsége miatt optimális helyszín erre – mondja Matthias Ebner, a cégalapító Michael Leier unokája, aki testvérével, Thomasszal viszi majd tovább a céget.A széles építőanyag-termékskála mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az ökológiai követelmények. Ennek szellemében fejlesztette ki a társaság a Durisol márkanévvel fémjelzett, prémiumkategóriás termékeit, amelyek fenntartható nyersanyagbázisra épülnek, s hő- és hangszigetelési tulajdonságaikat tekintve gyakorlatilag egyedülállóak a piacon. A Leier jelenleg a győri egyetemmel közösen dolgozik egy kutatási projekten, aminek célja a fenntarthatóság növelése az új generációs építőanyagokat illetően.Az ácsi üzem bővítésének első lépése a kapacitáshiány megszüntetése, középtávon azonban természetesen új termékek piacra dobását is tervezi a cég. Szükség van a gépgyártó terület még magasabb fokú kiszolgálására is: esztergált alkatrészekkel, csőszerkezetekkel, acélváz szerkezetekkel, szállítókalodákkal és a berendezések felépítéséhez szükséges elemekkel.– A formák és sablonok gyártása terén az új maróberendezéssel teljesen új lehetőségek nyílnak meg, új gyártási folyamatokra lesz lehetőség. A meglévő igények alapján nagy méretű, összetett szerkezetek gyártásában is gondolkodunk más cégek számára, és itt is számolunk exportlehetőségekkel – vázolja Matthias Ebner a jövőbeli terveket.Az ácsi beruházásnak köszönhetően a jelenleg kereken 100 fős dolgozói létszám harmadával, 135-140 főre bővül. Összesen 35–40 új dolgozót keresnek, elsősorbanis keresnek munkatársakat.Kérdés, fel tudja-e venni a vállalat a versenyt a térség legnagyobb munkáltatójával, az Audival.Az Audi régiónkban fogalom ebben az iparágban. A Leiernek elsősorban az építőiparban cseng jól a neve, kevesen tudják, hogy a gépgyártás és a fémmegmunkálás, -feldolgozás területén is egyre erősödik a piaci pozíciónk. Ebben áll az erősségünk is: munkatársaink sokkal átfogóbb tudás megszerzésére, a gyártási folyamatok megismerésére kapnak lehetőséget – mondja Thomas Ebner.További nagy előny, hogy nálunk a munkatársak nem csak egy számot jelentenek: családi vállalkozásként mindenkit névről ismerünk, a vezetők ajtaja mindenki számára nyitva áll, és a dolgozóink véleményét bármikor meghallgatjuk. Megértéssel viseltetünk az igényeik, szükségleteik iránt, és gyakran rugalmas megoldásokat tudunk felajánlani.A csapat bővítésénél a szakmai kompetencia mellett fontos a motiváltság, a magas teljesítményre való készség és lehetőleg a német- vagy angolnyelv-tudás. Cserébe – a megfelelő bérezés mellett perszemegbízható juttatáscsomaggal, cafeteriával számolhatnak a dolgozók. A vezető szerint azonban a pénz nem minden.A bér mellett fontos a biztos munkahely, az előrelépés lehetősége, a tiszta és rendezett környezet – iroda, üzemcsarnok, szociális létesítmények –, de a csapatszellem is jelentős tényező. A munka és a magánélet egyensúlya sem borulhat fel. Ezeken a területeken a Leier rendszeresen jó pontokat szerez.Nem elhanyagolható Ausztria elszívó hatása sem, amelynek ellensúlyozásában Thomas Ebner szerint a megfelelő felvilágosítás segíthetnem minden arany ugyanis, ami fénylik…Munkatársainkat gyakran sokat ígérő ajánlatokkal csábítják, majd utóbb sok esetben kiderül, hogy csupán üres ígérgetésről volt szó… A bérszínvonal-különbség egyre csökken, sőt, aki vállalja, hogy az ausztriai munkával járó rendszeres utazással eltöltött idő helyett inkább itthon túlórázik, sok esetben ugyanazt a pénzt vagy akár többet is megkereshet, mint azt külföldön ígérik. Az utazás megspórolásával az embereknek több idejük marad a családjukra, és persze ne felejtsük el azt sem, hogy bár Ausztriában magasabbak a bérek, az élet is jóval drágább!A Leier-vezető szerint gyakran a munkaerő megbecsülésében is nagy a különbség a két ország között.Több esetben igen frusztráló lehet az, ahogy a magyar munkaerőt külföldön kezelik, sajnos találkoztunk több negatív példával. Mi minden munkatársunkat a nevén szólítjuk, és kölcsönösen tiszteletet tanúsítunk egymás iránt, ami nagyban meghatározza az ember mindennapi közérzetét.