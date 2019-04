Ügyfélélmény és karrierálmok az Openhouse-nál

A legeredményesebb Openhouse-munkatársak hamarosan csapatépítő vitorlázáson is részt vehetnek.

Molnár Szabolcs hisz az innováció és az ügyfélélmény erejében.

„Az ingatlan és az otthon közötti út élményéért dolgozunk" – ez a küldetéstudat repíti az Openhouse-t a további sikerek felé.

(X)

Az ország számos pontján ingatlanirodát működtet – többségüket franchise-rendszerben – a neves, ezek képviselői találkoztak csütörtökön, hogy értékeljék az elmúlt évet és a hálózat tulajdonosai ismertessék az idei terveiket. Büszkeségre mindenkinek volt oka, hiszen ha nem is a legnagyobb, de az egyik legeredményesebb ingatlanközvetítő hálózatként működik. Ezt a sikeres tranzakciók, azaz adásvételek magas száma mellett az is jelzi, hogy a cég adatbázisában szereplő ingatlanok közel felét kiemelt szerződés köti az irodához, jelezve az ügyelek bizalmát.Molnár Szabolcs, az Openhouse egyik tulajdonosa a találkozón elmondta: „Nem a legerősebb vagy a leggyorsabb lesz sikeres a piacon, hanem aki a legjobban tud alkalmazkodni a változó körülményekhez, és aki a legkitartóbb". Ez az Openhouse-nak kétségtelenül sikerül, hiszen folyamatos fejlődéssel sikerül az élbolyban maradnia. Olyannyira, hogy a közelmúltban több új iroda is nyílt, a hálózat balatonfüredi új irodája pedig májusban kezdi meg működését. A jövőben pedig számíthatunk arra, hogy még gyakrabban szembejön velünk az iroda neve, köszönhetően annak a reklámkampánynak, amelynek keretében országszerte 260 molinót helyeznek ki. Nem is akármilyen üzenetekkel: a cég hitvallását – „Az ingatlan és az otthon közötti út élményéért dolgozunk" – mindenki megtapasztalhatta, aki vett vagy eladott már valaha ingatlant az Openhouse segítségével, az ügyfélélmény ugyanis az elsődleges szempont minden egyes adásvétel esetében.Az Openhouse hamarosan induló új kampányában egy új weboldal, a hálózat szakmai jellegű blogja is főszereplő lesz. A gyakran frissülőoldalon olyan érdekes témákban találunk olvasnivalót és hasznos, naprakész információkat, mint a CSOK vagy a hitelfelvétel.Az Openhouse az ingatlanok mellett karriert is kínál a rátermett és ambiciózus jelentkezőknek, akik szívesen – és professzionális módon – lovagolnák meg az öt éve töretlenül tartó ingatlanpiaci bummot. Nem véletlen a cég hamarosan utcára kerülő reklámjaiban szereplő énidő hashtag, hiszen egyedülállóan rugalmas munkalehetőségről van szó: vállalkozói formában, kötetlen munkaidőben, kiemelkedő fizetésért, annak, aki szeret és tud is dolgozni.Sokan vannak, akik számára az Openhouse-karrier már a jelen, közülük a legjobbakat, a legeredményesebb irodák vezetőit díjazták is a partnertalálkozón. A képzeletbeli dobogóra holtversenyben a cég győri, Verseny utcai központi ingatlanirodája és a székesfehérvári franchise-iroda állhatott.Németh Adrienn, a győri iroda vezetője egyértelműen a jó csapatban látja a siker titkát.– Motivált, jól képzett munkatársak nélkül nincs tartós eredmény! Fontos, hogy megtaláljuk és kibontakoztassuk a tehetségeket, hogy megmutassuk nekik a sikerhez vezető utat, és aki tud élni vele, az megtalálja nálunk a számítását. Ehhez nagyban hozzájárul az Openhouse mentorprogramja, amely egyedülálló a szakmában. Vezetőként elengedhetetlen az átfogó gondolkodásmód, mindent át kell látni, de mindenekelőtt minden kollégában látni kell az embert – mondja a 30 fős csapatot összefogó Németh Adrienn.Erdei Krisztián és Molnár Csaba, a székesfehérvári Openhouse-iroda vezetői a tisztességes hozzáállást említik, mint a tartós siker zálogát. „Csak így lehet érvényesülni, de a piacon nem mindenki osztja ezt: sok a kókler, a nyerészkedő vállalkozó, aminek az ügyfelek isszák meg a levét. Konkurensünk sok van, de tisztességes közülük csak néhány", mondja Erdei Krisztián.A második helyezett az eredményességi versenyben a kitartást emelte ki; Meszlényi Tamás szegedi irodavezető szerint irodájukat – ahogy az összes Openhouse-irodát – az ügyfélkiszolgálás teszi egyedivé a piacon. „Mi nemcsak értékesíteni akarunk, hanem azt szeretnénk, hogy valóban élmény legyen az ügyfélnek a közös munka. Ennek köszönhető, hogy rengeteg a visszajáró ügyfelünk, s az új ügyfeleink negyede már ajánlás útján jut el hozzánk."A tavalyi év harmadik legeredményesebb Openhouse-irodája a szombathelyi lett, vezetője, Neisz Ágnes szintén a motivált, lelkes csapatra esküszik. „Arra törekszünk, hogy az új munkatársaink is a lehető legrövidebb időn belül megkapják azt a tudást, ami sikerre viheti őket, ehhez a vezetőség minden segítséget megad. A kezdő értékesítőinket pedig igyekszünk minél előbb, már néhány héten belül sikerélményhez juttatni, hiszen ennél nagyobb motiváció nincs!", mondja Neisz Ágnes.A franchise-találkozón egy különdíjat is kiosztottak, a legdinamikusabban fejlődő irodának: Birinyi Judit és Kézér Anett – anya és lánya – igazi családi vállalkozásban vezetik az egri irodát. Igaz, már nem sokáig, Anett ugyanis heteken belül anyai örömök elé néz, de a gondos tervezésnek köszönhetően ez nem áll a további sikerek útjába.„Pontosan megfogalmazott célok, a céltudatos tervezés és a tervek következetes betartása mentén dolgozunk. A családalapításra is így készültem, tudatosan kerestük azokat az embereket, akik a távollétemben is jól teljesítenek majd ebben az erős ingatlanpiaci régióban. Szerencsére az édesanyámmal mindenben kiegészítjük egymást, így alkotunk hatékony csapatot!", mondja az elhivatott kismama.