Továbbra sincs megállás a Danánál

Míg sok termelő vállalat megtorpant a koronavírus-járvány alatt, a győri Dana a legnehezebb időszakban előremenekült, s folyamatosan fejlesztett. Ennek most érik be a gyümölcse, látványos növekedés formájában.

Ahogy szinte minden ipari szereplőt, a Danát is számos kihívás elé állította a pandémiás helyzet az elmúlt egy évben.

– Jó hír, hogy amit mi belül, a Danánál érzünk, egybecseng a kívülről érkező hírekkel: a COVID-járvány lecsengőben van, s talán nemsokára a megszokott mederben folyhat tovább az élet. A munkatársaink között hetek óta nem volt új megbetegedés, bár természetesen számos óvintézkedést − mint a maszkviselés, a távolságtartás vagy a vendégek testhőmérséklet-mérése − továbbra is betartunk, és az irodai dolgozóink egy része még mindig home office-ban dolgozik. Folyamatosan vizsgáljuk felül a biztonsági intézkedéseket, és az esetleges könnyítések lehetőségét, amelyek egy része globális a vállalatunknál, mások a helyi sajátosságokhoz alkalmazkodva születtek – mondja Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. ügyvezetője.

Elkerülték a leállást

A járvány kezelése olyannyira eredményes volt a Danánál, hogy a nehézségek ellenére az idei év első felében a várakozásokat felülmúlóan teljesített a járműipari berendezéseket és alkatrészeket gyártó vállalat.

– Jóval az üzleti tervek feletti eredményt sikerült elérnünk, s a gyártási számok hasonlóan pozitív várakozásokra adnak okot a második félévre is. Minden gyáregységünkben nőtt a termelés, s a nagyobb darabszámok, a nagyobb volumen a közeljövőben is megmarad – mondja az ügyvezető.

Az irigylésre méltó eredményt annak ellenére sikerült elérni, hogy a járműiparnak a járványhelyzet mellett több más problémával is meg kell küzdenie. Ilyen a nemzetközi alapanyaghiány, az acél iránti többletkereslet, amely szinte egyetlen gyártót, egyetlen beszállítót sem kerül el, s amely számos gyárban komolyan veszélyezteti a termelést. Több más vállalattal ellentétben a Danának sikerült elkerülnie a nemritkán többhetes leállást, köszönhetően a többi között a gyártói program rugalmas ütemezésének.

Azonban nemcsak a gyártási kapacitás a siker „mérőszáma”, hanem az is, hogy a Danánál nemhogy nem esett vissza a dolgozói létszám, de a COVID-járvány előtti helyzethez képest már most tíz százalékkal magasabb, s folyamatosan keresik az új kollégákat a meglévő 1.100 dolgozó mellé.

Több száz milliós fejlesztés a járvány alatt

S hogy minek köszönhető ez a siker? Charles Wassen szerint egyértelműen annak, hogy a vállalat gyorsan és bátran reagált a helyzetre a járvány kitörésekor. A gyorsaság érthető, a bátorság pedig ahhoz kellett, hogy a sokakat megtorpanásra késztető pandémiás helyzetben a Dana éppen az ellenkező stratégiát válassza: megállás helyett előremenekült.

– A járvány hónapjai alatt − amikor nem volt akkora termelési nyomás rajtunk −, a vállalat vezetése úgy döntött, hogy az elkerülhetetlen HR-intézkedésekkel párhuzamosan folyamatos technológiai fejlesztésekkel készül fel a jövő kihívásaira. Míg sok járműipari cégnél költségstop, leállás, megszorítások jellemezték ezt az időszakot, mi kapacitásnövelő beruházásokba fektettünk, több száz millió forint értékben; többet kormányzati segítséggel valósítottunk meg. A többi között az egyik gyáregységünkben korszerűsítettük a festőüzemet, ezenfelül Ipar 4.0 hatékonyságnövelő beruházásokat és robotikai fejlesztéseket hajtottunk végre a győri telephelyeinken. Ennek a munkának most érik be a gyümölcse – mondja Charles Wassen.

Továbbra is várja a jelentkezőket a vállalat

A gyártási volumen fejlődésének köszönhető, hogy a Danánál a toborzás került a fókuszba, ami Nagy Mihály, a Dana Hungary regionális HR-igazgatója szerint a régió munkaerőhiánya ellenére is kellemesebb kihívás, mint a veszélyhelyzet miatti védekezés… Több mint félszáz munkakörbe keresnek új dolgozókat, a gyártói munkaköröktől a minőségügyön, mérnökségen, beszerzésen és karbantartáson át egészen az irodai pozíciókig.

– A vállalat bebizonyította az elmúlt időszakban – a dolgozói és a külvilág számára is –, hogy stabil, kiszámítható munkahely, amely egy ilyen nehéz helyzetben is helytáll. A Dana nemcsak biztos munkahely, de a versenyképes fizetés mellett karrierlehetőséget is kínál, a gyártási területen dolgozóknak is. A négy győri gyárunk közötti rugalmas átjárhatóságnak köszönhetően változatos szakmai utat, s nem utolsósorban biztonságos munkakörnyezetet kínálunk – mondja Nagy Mihály. Hozzáteszi: a dolgozói jólétre egyébként is nagy figyelmet fordítanak a vállalatnál, amit a többi között számos, a danás dolgozók számára hozzáférhető pluszjuttatás – szolgáltatási kedvezmények, kedvezményes sport- és egészségügyi szolgáltatások – is bizonyít.

A fentiek tükrében nem csoda, hogy a Dana vezetése a jövő évet illetően is optimista: minden jel arra mutat, hogy középtávon is további jelentős – 10−20 százalékos – növekedés várható.