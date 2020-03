TonerPartner – a legkiválóbb partner a nyomtatáshoz

Tökéletes választás a TonerPartner, ha jó áron beszerezhető, megbízható és minőséges tonerre, festékpatronra van szükség.

Milyen termékeket kínál a TonerPartner?

Amihez otthoni vagy irodai nyomtatáshoz szükség lehet, megtalálható a TonerPartner kínálatában. Nyomtatókhoz tonerek, festékpatronok széles választékát kínálja magánszemélyek és cégek számára. A 3D nyomtatókhoz is megtalálható minden, ami szükséges. Ezenkívül fotópapír is vásárolható mind lézer-, mind tintasugaras nyomtatókba, de fénymásoló papír is beszerezhető a TonerPartnertől.

A széles választékban több mint 330 nyomtató, fotónyomtató, szkenner közül lehet válogatni, köztük neves gyártóktól is, mint a Canon, HP, Brother, Epson vagy Xerox. A 3D nyomtatók közül Polaroid és XYZ márka található a TonerPartnernél.

A TonerPartner nagy választékban gyárt eredeti és utángyártott tintapatronokat. Az utángyártott TonerPartner nyomtatóba való patronok jóval olcsóbbak, mint az eredeti patronok, de szintén szigorú minőségellenőrzésen esnek át, így 100%-os minőség várható tőlük. A kompatibilis TonerPartner nyomtatófesték használatával a nyomtatás költségeinek több, mint egyharmada megtakarítható.

Amennyiben eredeti nyomtató patronra van igény, ebben az esetben is több nyomtatótípushoz található patron.

Milyen áron kínálja a TonerPartner a tonereket, nyomtató patronokat?

A cég nagy előnye a jó áron kínált ám rendkívül minőséges nyomtatópatronok, tonerek. Az utángyártott patronokkal még nagyobb a megtakarítás, de a nyomtatás nem veszít minőségéből.

A cégek külön kedvezményekre számíthatnak amennyiben a TonerPartnert választják. Az éves rendelések összege alapján különböző kedvezményes árakat kínál számukra a cég.

Létezik-e toner webáruház?

Igen, a TonerPartnernél könnyedén és gyorsan online beszerezhetőek a nyomtatáshoz szükséges tonerek, de egyéb szükséges kiegészítők is, mint a nyomtató patronok és festékek, nyomtató-, fotó- és fénymásoló papírok.

