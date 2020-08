Téli gumi szabályozások Észak-Amerikában

Ha a hegyekben vezetünk, fontos, hogy ismerjük a téli gumiabroncsok és a hóláncok használatával kapcsolatos törvényeket. Az Egyesült Államok területén nincs kötelezően elfogadott jogszabály arról, hogy melyik államban és mikor kell téli abroncsot alkalmazni. Régióként eltérőek lehetnek a rendeletek.

Azonban a közlekedésbiztonsági szakemberek azt tanácsolják, hogy használjunk téli gumit, főleg Kanada északibb részein.

Milyen téli gumit használjunk, ha Kanadába utazunk?

Amikor a hőmérséklet télen 7 Celsius-fok alá süllyed, ajánlatos a téli abroncs (pl. Vredestein Wintrac, Firestone Winterhawk 4, Uniroyal Snow Max 3, Hankook W320, Hankook W330, Laufenn LH71, Michelin Alpin 6, Michelin Pilot Alpin PA4 GNRX, Continental WinterContact TS 860, Continental WinterContact TS 830 P) alkalmazása.

Kanadában például autót sem érdemes bérelni téli gumi nélkül. A büntetés fizetése a legkevesebb baj, sajnos számos területe van Észak-Amerikának, ahol még télen is megtréfálhat minket az időjárás. Egyes helyeken tavaszias az idő, másutt meg extrém hideg fogadja a gyanútlan autóst. Az államban ráadásul nagy távolságok is vannak, így veszélyhelyzet kapcsán nem biztos, hogy gyorsan jön a segítség. Érdemes tehát megfogadni a szakemberek tanácsait.

Szabályozás Észak-Amerikában

A téli gumiabroncsokat téli útviszonyok és alacsony hőmérséklet esetén kell használni. Különleges gumivegyületük van, amely elég rugalmas, és alacsony hőmérsékleten kellően hatékony, hogy a személyautónkat az úton stabilan tudjuk kormányozni.

A legtöbb északi államban nem kötelező a téli gumi használata, de erősen ajánlott. Kivételt az alábbi városok, települések képeznek:

British Columbia: a téli gumik alkalmazását a törvény előírja, de csak a magas hegyi, havas szakaszokon. Itt október 1. és április 30. között kötelező a használatuk, a kisebb fekvésű területeken pedig csak március 31-ig szükséges használni téli abroncsot. A szakemberek azt tanácsolják – főleg autóbérlés esetén –, hogy szerezzünk be hóláncot is a biztonság kedvéért.

Québec: a téli abroncsot december 15. és március 15. között szükséges az autónkon hagyni. Ellenkező esetben 300 dollárunk bánja, ha a helyszínen nyári gumival kapnak el.

New Brunswick: itt nem kötelező a téli gumi, de csak az iskolabuszokon kell a téli gumiabroncs. A kormány kötelezővé tette a téli gumiabroncsok használatát ezeken a modern buszokon, miután több diák korábban meghalt súlyos közlekedési balesetben.

Összegzés

A kanadai régióban a téli gumikkal való közlekedés kifizetődő és biztonságos is. Ha a megfelelő szezonban cseréljük őket, akkor legalább öt évig hatékonyak lesznek. Ez persze függ a vezetési stílusunktól is, a gumik az úton tartják extrém időjárásban is a járművünket, de a jó manőverezéshez mi, vezetők is kellünk.

Mielőtt pedig útra kelnénk, érdemes tájékozódni az adott régió időjárási helyzetéről. Ha pedig autót bérlünk, akkor kérdezzünk meg mindent még indulás előtt, nehogy utazás alatt történjenek kellemetlen helyzetek.

(x)