Tavirózsa lakópark - Kertvárosi otthon elérhető áron!

Győr-Víziváros népszerűsége folytatódik: az V. ütem értékesítését és kivitelezését kezdték meg a Tavirózsa lakóparkban, amely a Vidra u. végén kínál ideális otthonokat minden korosztály számára.A Tavirózsa lakóparkban az új V. ütemben 40−75 m2-es, emelt szintű szerkezetkész lakások épülnek, teremgarázsok, lift és parkolók kialakításával. A földszinti lakásokhoz kertkapcsolat is tartozik, az emeletiekhez pedig erkély − így teljes lehet a kikapcsolódás mindenki számára.Még bőven van idő alakítani az alaprajzon, és megtervezni álmaink otthonát. A társasház legfelső emeletén 62−72 m2-es penthouse lakások épülnek, amelyek nagy terasszal és jó kilátással csábítanak. A kedvező energiafogyasztású lakásokhoz választható radiátoros vagy padlófűtés, amelyek közül az utóbbi most ajándék.A Tavirózsa lakópark jelenleg értékesítésre kerülő lakásainak jelentős vonzereje az ár: ugyanis még a kedvezményes, 5%-os lakásáfával vásárolhatók meg. A jövőben jelentős drágulás várható, emelkednek a telek- és építőanyagárak, valamint a munkabérek, a tendenciát pedig tovább erősíti a nyáron bevezetésre kerülő új családtámogatási rendszer. Az új ütemben a csok igénybevételével a lehető legkedvezőbb feltételekkel juthatnak új otthonhoz a vásárlók.A Tavirózsa lakásait kizárólagosan értékesítő Openhouse ingatlaniroda többféle konstrukciót is kínál, amelyekkel még elérhető az 5%-os áfa. Az iroda helyszíni értékesítési pontján az Openhouse teljes körű, komplex szolgáltatása elérhető, a többi között a független csok- és hitelügyintézés, amelynek keretében a képzett szakemberek az adminisztráció jelentős részét leveszik az ügyfelek válláról.Jó hír azoknak, akik rövid határidővel szeretnének vásárolni, hogy az előző, IV. ütem lakásaiból is elérhető néhány, szintén a még kedvezményes áron. Ezek az 52 m2-es emeleti, erkélyes lakások tökéletesek az egy- vagy kétgyermekes családok számára is. A legvonzóbb azonban, hogy már 2020 februárjában átvehetők, s mivel a jelenlegi dübörgő lakáspiacon a jobb társas házak lakásai szinte már a tervezőasztalról elkelnek, a hosszas várakozás megspórolása hatalmas előny.Nem véletlen, hogy Győr-Víziváros ennyire népszerű a lakásvásárlók körében, hiszen a környék hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt években. Az üres területek rohamos gyorsasággal épültek/épülnek be, fejlődik az infrastruktúra. Révfalu ezen része a keleti elkerülő híd elkészültével még élhetőbb lett: az új híd elvezeti a 14-es főút teherforgalmát, így gyorsabbá vált a bejutás a belvárosba és az Ipari Park irányába. Az új Bácsai úton kiépített kerékpárút vezet a nyugalmas kikapcsolódást kínáló Szigetköz és a Belváros irányába.A környék legnagyobb előnye azonban, hogy egyesíti a belváros közelsége és a kertvárosi lét minden előnyét. Autóval mindössze pár percnyi közelségre található minden, ami a kényelmes élethez szükséges: az iskolától, az óvodán, a bevásárlóközponton át a vendéglátóhelyekig, miközben a Duna-part is szinte karnyújtásnyira van. Ez a kettősség a legnagyobb vonz ereje a napról napra szépülő környéknek, amit az egyre bővülő Tavirózsa-közösség nap mint nap élvezhet: a területen eddig felépült lakások 90%-a már elkelt. Az érdeklődőket és a leendő vásárlókat várják a Tavirózsa lakóparkban lévő Openhouse ingatlaniroda munkatársai.