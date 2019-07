Tavirózsa babaváró hitellel is

Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

A már csak rövid ideig igénybe vehető, 5%-os újlakás-áfa és a babaváró hitel érezhetően felpezsdíti az új ingatlanok iránti keresletet. Nincs ez másként a győri Tavirózsa lakóparkban sem, amely a város legfelkapottabb kerületében, Révfalu-Víziváros területén kínál minőségi ingatlanokat. A most épülő ötödik ütemben egy háromszintes, liftes épület lakásaiból válogathatnak a lakásvásárlók – legalábbis azok, akik időben „ébrednek", hiszen a lakások gyorsan fogynak...A Kenus utcában felépült első négy ütem otthonai egytől egyig − jellemzően már a tervezőasztalról − elfogytak, és ez várható a most kezdődő értékesítés esetében is.Júliustól igényelhetőA 2020. decemberi átadású lakásokra annak következtében is fokozódik az érdeklődés, hogy júliustól indult a kormány családtámogatási programjának akcióterve, a babaváró hitel, amely újabb lehetőséget biztosít a pároknak az otthon­teremtésre. A július 1-jétől igényelhető, legfeljebb 10 millió forintos kamatmentes hitelt a 18–41 év közötti házaspárok vehetik igénybe, maximum 20 éves futamidővel. A kereslet előzetesen is óriási: már most vannak olyan lekötött lakások az épülő Tavirózsa-tömbben, amelyek megvásárlásához a babaváró hitelt veszik majd igénybe.Ideális családi otthonSokaknak ez a hitel nyitja meg az utat a saját lakás felé, ehhez pedig a Tavirózsa lakópark ideális választás. Most még – az egyedi igényeknek megfelelően – különböző nagyságú ingatlanok között lehet válogatni: a 40 négyzetméteres kislakástól a 110 négyzetméteres penthouse-ig. A lakások mindegyikéhez erkély vagy terasz is tartozik, igény szerint vásárolható hozzájuk udvari vagy mélygarázsbeálló, de akár saját tároló is. Sőt, aki most vásárolja meg leendő otthonát, annak a jövő év végi átadásig még van ideje megtervezni és kialakítani a belső tereket, így minden szempontból testre szabott lakásba költözhet majd be.A kényelem garantált, hiszen a kedvező energiafogyasztású lakások egyedileg szabályozható házközponti fűtéssel készülnek, választható radiátoros vagy padlófűtéssel.A környék előnyeit pedig nem nagyon kell reklámozni, hiszen Víziváros az elmúlt években Győr talán legnépszerűbb részévé vált, s töretlenül tartja is a vezető helyét. Nem véletlenül, hiszen ötvözi a belváros közelsége és a nyugodt, szinte kertvárosi lét előnyeit. A napról napra szépülő környéken a folyamatosan fejlődő infrastruktúra, a Duna-part közelsége, a mindössze néhány perc alatt elérhető városi nyüzsgés mind-mind komoly vonzerőt jelent.5%-os áfa: már nem sokáigNem a babaváró hitel az egyetlen anyagi motiváció a lakásvásárláshoz: sürgető körülmény a még éppen igénybe vehető, de hamarosan megszűnő 5%-os lakásáfa is, amely nemsokára 27%-ra nő. A Tavirózsa lakásai ugyanis még a kedvezményes áfával vásárolhatók meg, amennyiben a vételárat még az idei évben kifizeti vagy a hitel­ügyintézést elindítja a leendő tulajdonos. Ezt követően az új lakások piacán jelentős drágulás várható, így érdemes még most lépni!Mindenben segítenekLegyen szó babaváró vagy lakáshitelről, csokról, a Tavi­rózsa lakásait kizárólagosan értékesítő Openhouse ingatlan­iroda szakemberei felkészülten várják az érdeklődőket a helyszíni értékesítési ponton. A bankfüggetlen hitel- és csok­ügyintézéssel leveszik az adminisztráció jelentős részét a lakásvásárlók válláról, s mindenki számára megtalálják az optimális megoldást!