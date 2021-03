Szolgáltatások sorát nyújtja a Széchenyi-egyetem ultramodern könyvtára

A győri Széchenyi István Egyetem könyvtára idén ünnepli tízéves jubileumát annak, hogy új, ultramodern, építészeti nívódíjjal is kitüntetett épületbe költözött. Az infrastruktúra után a szolgáltatások is hatalmasat fejlődtek az elmúlt évtizedben, s ma már a több mint százmillió forint értékben előfizetett, a kutatást és az oktatást támogató adatbázisok, online könyvek, folyóiratok biztosításától a vállalkozások kiszolgálásán át az innovatív ötletek szabadalmaztatásának segítéséig terjednek.

Sokaknak csak­ a könyvek jutnak eszükbe, ha azt hallják, könyvtár, holott az intézmény ma már sokkal több ennél. Erre példa a győri egyetemi könyvtár és levéltár, amely a pécsivel együtt a legkorszerűbb ilyen létesítmény az egész Dunántúlon. A korábbinál több mint háromszor nagyobb – 5500 négyzetméteres –, négy szinten elterülő egységet modern berendezések, impozáns belső terek jellemzik – és rengeteg hasznos szolgáltatás.

Tóth Csilla megbízott igazgató elmondta, hogy a kínálatukban már több mint egy évtizede megjelentek a nemzetközi tudományos adatbázisok, online tudományos folyóiratok, amelyek az egyetemen folyó oktatási és kutatási tevékenységeket támogatják. Csak erre több mint százmillió forintot fordítanak évente.

„Segítünk például egy innovatív termék vagy szolgáltatás szabadalmaztatásában, levédetésében is.”

Tóth Csilla megbízott igazgató

„A legnagyobb célközönségünket a több mint 13.000 egyetemi polgár jelenti. A hallgatókat kutatásmódszertani, adatbázis- és könyvtárhasználati órákkal is segítjük: a kollégáktól kapnak ismereteket például arról, hogyan kell szakdolgozatot készíteni. Diplomamunkájukat is megírhatják nálunk, hiszen vannak olyan kutatószobáink, ahol akár egyedül, akár csoportban félrevonulhatnak, dolgozhatnak. A kutatóknak a publikálási tevékenység útvesztőiben adunk útmutatást. Részt veszünk a tudománymetriai adatszolgáltatásban is, amely a tudományos teljesítmények hatását mutatja, elsősorban a kapcsolódó közlemények száma és megjelenési helye alapján. Mérföldkő, hogy tavaly nyáron levéltárral bővült a portfóliónk, amelynek részeként összegyűjtjük és megőrizzük az egyetem marandandó értékű dokumentumait, majd ezeket digitális formában nyilvánosan elérhetővé tesszük a kutatók, érdeklődők számára. A helyi vállalkozásoknak a többi között céginformációs elemzéseket készítünk. PATLIB-irodánk a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos megkereséseket várja. A menedzsment campus szakembereivel együttműködésben segítünk például egy innovatív termék vagy szolgáltatás szabadalmaztatásában, levédetésében” – sorolta Tóth Csilla.

Az igazgató büszke arra, hogy az intézményük igazi közösségi hellyé vált. Hat médiabokszukban például az érdeklődők filmet nézhetnek, zenét hallgathatnak. Ebbe a sorba tartozik a mandalaszínező fal létrehozása, amely segítheti a vizsgák miatti stressz levezetését, s ugyanezt szolgálná a jövőben egy-egy kihelyezett szobabicikli és elliptikus tréner is. Emellett még inkább nyitni szeretnének a külső érdeklődők felé: a már meglévő gyerekkuckót használva ezért szerveztek tavaly gyermektábort, adnának helyet könyvklubnak, QuizNight rendezvényeknek. A terveik között szerepel szabadulószoba kialakítása is. Ha az élet a koronavírus-járvány után visszatér a megszokott kerékvágásba, mindezt megvalósítják. A mindennapok persze a bezárás ellenére is mozgalmasak az egyetemi könyvtárban, amit az is mutat, hogy most is sok száz megkeresést kapnak egy hónapban.

Maczkó Márton, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke úgy látja, hogy a korszerű könyvtár tanulási, kutatási és szabadidős tevékenységekre egyaránt jó lehetőségeket biztosít.

„Hallgatóbarát kialakítása miatt egyéni és csoportmunkára egyaránt megfelelő helyszín. A tanulmányokhoz szükséges irodalmak mellett számos szolgáltatás segíti a felkészülést és a kutatásokat. Nagy előnyt jelentenek a tanulószobák, ahol nyugodt, csendes környezetben akár közösen is lehet készülni az órákra és vizsgákra” – fogalmazott.