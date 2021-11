Szlovákiában nem, Ausztriában kötelező a téli gumi

Ausztriában november 1. és április 15. között télies útviszonyok esetén kötelező a legalább 4 mm-es profilmélységű téli gumi használata. Bár a Győr-Moson-Sopron megyével szomszédos Szlovákia nem ír elő ilyen szabályt, mint ahogy hazánkban sem kötelező a téli gumi, de attól, hogy nem kötelező, még erősen ajánlott a használata.

Még mindig sokan vannak azok, akik télen is nyári gumival autóznak, egyes felmérések szerint 10 százalék körül a nyári gumival közlekedők aránya télen. Sokan várnak az utolsó pillanatig, mondván, hogy amíg nincs nagy hó és nincsenek kemény fagyok, addig jó a nyári gumi is. Talán lustaságból, talán spórolási céllal gondolkodnak így az emberek, egy biztos, hogy amint leesik az első nagy hó, a gumiszerelőknél hatalmas sorok alakulnak ki.

Hogy mikor van itt az ideje a télinek? Most! Hisz a napi középhőmérséklet már tartósan +7 fok alá csökkent, ami azt jelenti, hogy a nyári gumik már nem tapadnak olyan jól. Hiába van napközben olykor még +7 fok felett a hőmérséklet, a nyári abroncs gumikeveréke merev, rugalmatlan. Itt az ideje a téli felszerelésének.

Drága, nem drága?

A télen is nyári gumival közlekedők érvként szokták felhozni, hogy a téli gumi drága. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a nyári gumik élettartama jelentősen lecsökken, ha télen használják. Jobban kopik, és bizony ki van téve a mikrosérülések veszélyének is. Aki nyáron nyári, télen pedig téli abronccsal autózik, az mindkét garnitúra élettartamát megnöveli, melyek között árban egyébként sincs nagy különbség – tudtuk meg az autotire.hu gumi szekértőitől.

A tél egyébként is sok veszélyt rejt magában, gondoljunk csak a csökkent látási viszonyokra. Autónk téli felkészítését is ideje megejtenünk, és ellenőrizni a világítóberendezéseket, az ablaktörlő lapátokat. Azonban hiába teszünk meg mindent, a ködös-esős időben csökkennek a látási viszonyok. Egy kivilágítatlan kerékpáros vagy gyalogos pedig bármikor feltűnhet, ilyenkor válik nagyon fontossá az autó irányíthatósága és fékezhetősége.

Különbségek, polimerek, lamellák

A téli és a nyári abroncsok közti különbség nem csak a havas, jeges felületeken mutatkozik meg, hanem a száraz úton is. Hisz a nyári abroncsok anyaga sokkal keményebb, kevesebb szilikakeveréket tartalmaznak, ezért hidegben rugalmatlanná válnak. Nem csak összetételük, futófelületük is profilmélységük is más.

A téli abroncsok lamellázata összetettebb, hisz sokféle kihívásnak kell megfelelnie. Ki kell tudni vezetnie a vizet és a latyakot a gumi felületéről, tapadnia kell a hóban, kapaszkodnia a jégen és még esőben is jól kell teljesítenie. Ezt nagyobb profilmélységgel és összetettebb mintázattal érik el. A nyári gumi ezért is veszélyes a téli utakon, mert nem tapad, nem jól irányítható, a fékútja pedig akár negyven százalékkal is hosszabb lehet. Ez pedig súlyos következményekkel járhat.

A téli közlekedési balesetek vezető okai között szerepelnek a pályaelhagyásos balesetek, ezen kívül pedig a nem megfelelő követési távolság miatt bekövetkező balesetek. Sok esetben ezek elkerülhetőek lennének megfelelő minőségű téli gumi használatával.