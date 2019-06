Szabadon szállítja a videókat a Vodafone

Vodafone márkaképviselet

A piac nagy durranása lesz az 5G hálózatok hazai megjelenése, amelyek lenyűgöző sebességük mellett lehetővé teszik többek között négyzetkilométerenként akár egymillió eszköz kiszolgálását – szemben a 4G hálózat tízezres nagyságrendjével. A hatalmas kapacitás elsősorban nem a lakossági előfizetők, hanem az ipar, a gépek közötti kommunikáció miatt lesz fontos. Ezt a szegmenst szolgálja majd ki a Vodafone közelmúltban felavatott két bázisállomása is, amelyeken keresztül nemrég például egy távvezérlésű BMW i3 irányításával mutatta be az 5G hálózat képességeit a társaság.Hamarosan tovább bővülhet a Vodafone szolgáltatásainak köre, a UPC tervezett felvásárlásával ugyanis a cég a távközlés valamennyi területén komoly súllyal lesz jelen, a kábeltévétől a szélessávú internetig. A társaság egyelőre az Európai Bizottság versenyhatósági jóváhagyására vár – addig a két vállalat külön cégként működik –, a jövőbeli egyesülés azonban új távlatokat nyit az ügyfelek számára.Persze lehetőségekből most sincs hiány, jelenleg a Red Live és Red Live+ díjcsomagok tartják izgalomban az előfizetőket. Legalábbis azokat, akik szívesen néznek videós tartalmakat a mobiljukon – márpedig a Vodafone felmérése szerint a 16-37 éves hazai netezők 52 százaléka ezt hetente megteszi. Az új Red tarifákkal ennek immár semmi nem áll az útjába: bárki megtapasztalhatja, milyen igazán szabadon, wifikapcsolat nélkül online videókat, filmeket nézni. A YouTube, a Facebook és az Instagram mellett ugyanis többek között a Netflix és az HBO Go sem fogyasztja az előfizető rendelkezésre álló adatkeretét – avat be a részletekbe Tóth Kata, a győri Baross utcai márkaképviselet vezetője.Mindezt egyedülálló, 20 éve folyamatosan fejlesztett hálózata teszi lehetővé. S bár vannak új versenytársak is a mobilpiacon – ilyen például a nemrég belépett DIGI, amelynek tevékenységét a Vodafone kérdésünkre nem kommentálta –, a Vodafone országos lefedettségével és a rendkívül gyors adatátvitelt nyújtó, Győrött is elérhető 4G+ szolgáltatásával nehéz versenyezni. Nem véletlen, hogy az elmúlt három évben a mobilszolgáltatók közül egyedül a Vodafone tudta növelni a piaci részesedését.Köszönhető mindez természetesen a magas szintű ügyfélkiszolgálásnak is, amelyről sokat tudna mesélni Tóth Kata. Ő az elért eredmények mellett arra a legbüszkébb, hogy – a hálózatban egyedülálló módon – három éve fix csapattal dolgozik. – Kitűnő gárda állt össze, amelynek tagjai mind különböző egyéniségek, mégis valamennyien csapatjátékosok. Jó itt dolgozni, és ezt az ügyfeleink is érzik – mondja.