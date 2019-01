Segítő pelenkacsomagok érkeznek

„Együtt a babákért" program: évente 260 család kap fél évre elegendő pelenkát.

A szegénység első pillantásra nem mindig látható. Van, ami sokak számára teljesen hétköznapi, másoknak azonban – nehéz életkörülményeik miatt – szinte elérhetetlen. Ilyen lehet egy meleg vacsora, egy nélkülözhetetlen ruhadarab vagy akár a naponta szükséges pelenka. Utóbbi beszerzése egy többgyermekes család számára akár több tízezer forintos kiadást is jelenthet havonta, ezért is indította el a dm hét évvel ezelőtt az „Együtt a babákért" programot, amely során pelenkával támogatja a rászoruló családokat.A vállalat azóta évente 6.500 csomag jumbo pack pelenkát adományoz – mintegy 20 millió forint értékben - rászoruló családoknak. Ebben az Egyházmegyei Karitász segít, amelynek szakemberei és önkéntesei gondoskodnak róla, hogy az adomány a legjobb helyre kerüljön. Ők mérik fel – a védőnők és a családsegítő szakemberek segítségével –, hogy melyik legyen az a 260 család, amely fél évre elegendő pelenkát kap.Szabó György, a Győri Egyházmegyei Karitász vezetője munkatársaival már készül az idei akcióra: a szervezet budapesti központjába január folyamán érkeznek meg a segítő pelenkacsomagok.– Nagyon sok a rászoruló – csak a mi adatbázisunkban 2.100 család szerepel –, számos helyen több gyermeket nevelnek, és igazán elkél minden segítség. Tavaly még hármas ikreknek is jutott az adományból! A kiválasztásban nagyon körültekintők vagyunk, fontos, hogy a leginkább rászoruló, a legnehezebb helyzetben lévő szülők kapják meg a csomagokat, és utólag is nyomon követjük, jó helyre került-e az adomány. A dm jótékonysági akciójához hasonló kezdeményezések ritkák, nálunk még nincs meg a kultúrája az adományozásnak – mondja Szabó György.Az „Együtt a babákért" program révén a dm vásárlói és dolgozói is átérezhetik egy kicsit azt, amit a karitász önkéntesei nap mint nap átélnek: adni jó, segíteni pedig öröm – annak is, aki adja, és annak is, aki kapja. – A nehéz helyzetben lévő családok, a történetek megindítanak minket, és ha teszünk értük valamit, az visszahat a lelki életünkre – mondja Szabó György.