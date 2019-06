Sajtgyár, mentőállomás és pártház is állt már Tét legizgalmasabb, új épülete helyén

Hol pártház állott, most kőhalom... (A kép egy korábbi állapotot tükröz. Forrás: Google)

(A kép egy korábbi állapotot tükröz. Forrás: Google)

Az ősszel költözhető új társasház látványterve (Forrás: Forrásháztet.hu)

Egy, a kornak megfelelő lakásbelső látványterve (Forrás: Forrásháztet.hu)

A Győri és Gyömörei út kereszteződésénél található földdarab igazán sokat megélt már, ráadásul a II. világháború előtti időkről nincs is információnk (ha önnek van, ossza meg velünk!). A szóban forgó telken 1938-tól (egyes információk szerint 1940-től) a helyi sajtgyár dolgozta fel a környékbeli gazdaságokból származó tejet. Az üzem végül mindössze az 50-es évekig működött. Nem csoda, hiszen 1945-ben a község hadszíntérré változott, a zsidó lakosság elhurcolása után pedig jelentősen lecsökkent a helyi kereskedelem. 1950-ben a tanácsi rendszer kialakítása miatt a járási hivatal Győrbe költözött, pártházra azonban mégis szükség volt. Így történt, hogy tejtermékek gyártását felváltotta a dokumentumok, a kérvények, az iktatások gyártása.Végül a rendszerváltás után az önkormányzat 2010-ben úgy döntött, hogy „a volt pártházból egy szép házasságkötő termet" alakít ki, amelyben 150 fő kényelmesen elfér. Erről a téti Szülőföldem lapban olvashattak a helyiek 2010-ben. Érdekesség, hogy 5 évvel korábban, 2005-ben már volt egy kísérlet a terület beépítésére és modernebb kihasználására. A Kisalföld cikkezett is a tervekről „Százötvenmillió forintos beruházás révén a régi sajtgyár helyén elkészülhet Téten a szolgáltatóház" címen. Ez a projekt végül nem valósult meg, mára azonban úgy néz ki, tényleg új életre kel a sokat látott telek.Amellett, hogy a jelenkori viszonyoknak megfelelő, modern és korszerű projekt szemtanúi lehetünk, jó tudni, hogy a vállalkozás mögött álló embereknek hosszú távú és érzékeny elképzeléseik vannak a Forrásház névre keresztelt épületegyüttessel kapcsolatban. Az egész országban és persze Európában elszabadult ingatlanárak mellett jó olyasmiről hallani, ha egy ingatlanközvetítéssel és hitelügyintézéssel foglalkozó cég munkatársa feladatának tekinti, mondjuk, egy 3 gyermekes, egyedülálló anya lakáshoz jutását, anélkül, hogy az illető belerokkanna a vállalt banki terhekbe. A Kompakt Ingatlan ügyvezetőjével, Polócz Péterrel folytatott beszélgetés után nem csak azért néztük meg alaposabban a látványterveket, mert a győri társaihoz képest 20-30%-kal olcsóbban érhető el lakás a Forrásházban, vagy mert 2022-re kész lesz a gyorsforgalmi út, így a Győri Ipari Park például negyedórás autóúttal elérhető lesz. Nemcsak ezért, hanem azért is, mert egyedülállóan szimpatikus módon állnak az értékesítők és a projekt szakemberei az élethelyzet szerinti hitelügyintézéshez is. Így ha mi magunk nem is látjuk át teljesen a lehetőségeket, jó kezekbe kerülve megtalálhatjuk azt az otthont, amiről addig álmodni sem mertünk volna.