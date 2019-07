Rezeda Lakópark: most jó költözni Koroncóra

(X)

Folyamatosan keresik az ingatlanfejlesztők – és persze a lakásvásárlás előtt állók is – az újabb területeket új társasházak és családi házas övezetek építésére. A legtöbben egyszerre szeretnék magukénak tudni a vidéki környezet nyugalmát, szabadságát és a nagyváros közelségét és kényelmét. A győripontosan ezt kínálja: hamarosan elkezdődik a koroncói Rezeda Lakópark építése, amely negyven telken kínál különálló családi- és ikerházakat. A projekt egy eladó telekből indult, amelynek tulajdonosa azzal kereste meg, a Kompakt Ingatlaniroda vezetőjét, hogy segítsen értékesíteni az akkor még mezőgazdasági besorolású területet. Az ingatlanszakember azonban meglátta a lehetőséget a kihasználatlan, 40 ezer négyzetméteres telekben, s több hónapos előkészítési munkálatok után megkezdődhetett a Rezeda Lakópark értékesítése, az iroda saját, kizárólagos projektjeként.A Győrtől mindössze tizenöt kilométerre lévő település tökéletes választás azoknak, akik élhető családi otthonra vágynak. A megyeszékhely szinte percek alatt elérhető, a településen óvoda, iskola várja a beköltözőket, a friss levegő és a nyugalom pedig garantált. Sőt, a 83-as főút nemsokára megtörténő bővítésével a közlekedés is kényelmesebbé válik. A fiatalodó település folyamatosan fejlődik – mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy a Rezeda már a második lakópark Koroncón –, de nem túlzsúfolt, mint több győri és Győr környéki falu és kerület. A megfizethető áraknak köszönhetően az új lakópark jó választás azoknak, akik panelból vagy egy zsúfolt városi társasházból menekülve váltanának nyugodt, természetközeli otthonra, vagy az állami támogatásokat kihasználva költöznének saját családi házba.A Rezeda Lakópark negyven, egyenként ezer négyzetméteres telke tehát tökéletes helyszín az otthonteremtéshez. Több új utcát alakítanak ki, ahol három ütemben értékesítik az új házakat. Míg sok új beruházásnál szinte csak a belső tereket illetően rugalmas a beruházó, itt (a 30%-os beépíthetőségi százalékot tartva) bármi lehetséges, az akár 70 négyzetméteres önálló családi háztól a tágas otthonig, sőt, több Győr környéki településsel ellentétben lehetőség van ikerház építésére is. A minőségre a mesterminősítéssel rendelkező kivitelező a garancia, amelynek köszönhetően a házak is Mesterház Oklevelet kapnak majd. A lakópark ötvözi majd az egyedi tervezésű és kialakítású házakat az egységes, esztétikus megjelenéssel, így a Rezedában nemcsak élni, hanem körbenézni is jó lesz.Az ingatlanok ára a lakópark készültségéhez igazodó ütemektől és az egyedi igényektől függően változik. A most kezdődött első ütemben már 26 millió 700 ezer forintért bárki hozzájuthat egy 80 négyzetméteres ikerházhoz, ami a környéken szinte egyedülállónak mondható.Bár természetesen praktikus típusterveket is kínál a kivitelező, szinte bármilyen egyedi igény megvalósítható, ingyenes és egyedi tervezés keretében, de ugyanígy díjmentes a bankfüggetlen hitel- és CSOK-ügyintézés is, sőt, igény esetén akár a teljes „rezsinullázást" megoldják.