Remek befektetés nyugaton ingatlant vásárolni

Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy Győr a műemlékek harmadik legnagyobb városa, belvárosa a barokk stílus jegyében épült. Jellegzetes sarokerkélyei és szűk belvárosi utcái teszik ezt a patinás várost még elbővülőbbé.

Külföldi nagyvállalatok körében is népszerű

Győr, ami a vizek városaként is ismert, a nyugati behatás miatt az utóbbi években fejlődő tendenciát mutat. Ipari parkok, gyárak kiépülésével rengeteg munkahelyet teremtettek, ami kihatással van az ott lakók és az oda költözni vágyók életszínvonalára is. Győrt több multinacionális cég is a közép-európai bázisának választotta. Például a Philips vagy az Audi Hungaria Zrt. is ebben a városban tette le voksát. Logisztikai útvonalai szintén nagyon kedvezőek. Autópályája végigszeli a várost, valamint a hajózási útvonalai is vérfrissítésen mentek keresztül az utóbbi években.

Egyre többen döntenek úgy, hogy a határ közelsége miatt, de mégis Magyarországon maradva itt szeretnék tovább folytatni életüket. Számukra néztünk leendő otthon opciókat a koltozzbe.hu-n. Olyan ingatlanokat vettünk górcső alá, amik kedvező vételnek tűnnek Győrben. 2671 darab ilyen hirdetés szerepel az oldalon.

Többgenerációs családi házak

Nálunk annyira nem módi, de Olaszországban teljesen megszokott és bejáratott dolog, hogy az egész család egy házban él. Ez azt jelenti, hogy 3-4 szintes egy-egy ház, és minden generációnak külön szintje van. Általában az alsó a legidősebbeké, míg a további szinteken a háztartás fiatalabb tagjai osztozkodnak. Rengeteg előnnyel bír egy ilyen kaliberű ház. Nem kell a családunktól elszakadni, a rezsi és a lakás költségei minimalizálódnak és a privát szféra valamilyen szinten még így is megőrizhető.

Győrben, illetve Győr környékén több ilyen kaliberű házba botlottunk bele

35 millió forint és 48 millió forint között már olyan eladó többgenerációs családi házak vannak fent a koltozzbe.hu-n, melyekbe már csak beköltöznie kell a családnak. 150 négyzetmétertől 200 négyzetméterig terjednek a házak alapterületei, és 4-6 szobával rendelkeznek. Akad sarki eladó ingatlan beépített tetőtérrel, de olyan is, amihez fedett terasz vagy nyári konyharész tartozik. Akik családi luxusra vágynak, számukra is találtunk ajánlatokat. Megtaláltuk a legdrágább eladó ingatlant is, amit eladásra kínálnak 170 millió forintért cserébe. 450 négyzetméteres, ami 7 szobával és 3 szinttel rendelkezik. Kandalló, konditerem, szauna, jakkuzi, merülőmedence szolgálja majd a családunk kényelmének legmagasabb fokát.

Ikerházakban rejlő szépségek

29.900.000 forinttól elérhetőek Győr külvárosában és belvárosában az ikerházak. 65 négyzetmétertől 226 négyzetméterig találtunk eladó lakásokat Győrben. Van 2 szobás, de nagyobb családok számára 7 szobás eladó ikerházat is találtunk. Színes a választék: kétgarázsos, padlófűtéses, kertkapcsolatos, gardróbszobás, gépesített, de van olyan is, ami szaunaházzal rendelkezik. Valamint több új építésű lakás is szerepel a hirdetések között, amik 50 millió forint és 80 millió forint között mozognak.

Befektetőknek is kedvez a győri lokáció

Számos mezőgazdasági telket, üzletet, garázst és nyaralót is lehetőségük van megvásárolni azoknak, akik nem lakásba vagy házba fektetnének be. Érdemes végigböngészni a kínálatot, 3 millió forinttól kezdődnek a garázsok, a mezőgazdasági területek, de a nyaralók sem sokkal drágábbak, 6 millió forintért már megvételezhető. Ha irodát, üzletet szeretnénk, ott egy picit magasabb árra számíthatunk. 15 millió forinttól kezdődnek ezek az ingatlantípusok.

llyen dinamikusan fejlődő városban mindenképpen értékálló befektetésnek bizonyulnak lakás és ház helyett az előbbi alternatívák is.

