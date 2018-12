Rekordévet ünnepelt az Openhouse

Az Openhouse csapatához jó tartozni – folyamatosan várják a rátermett jelentkezőket.

Nem túlzás kijelenteni, hogy kivételes évet zárt az Openhouse ingatlan­hálózat, amely néhány napja tartotta évbúcsúztató partiját. A cégcsoport többi munkatársával együtt a négy győri Openhouse-iroda közel harminc értékesítője is kiengedhette a gőzt az egész éves, feszített munka után, amire impozáns számok teszik fel a koronát. Elsősorban az a 30 százalékos növekedés, amit a cég az elmúlt évben elért – és ami még magasabbra teszi a mércét. „Jövőre a 40 százalék a cél!" – jelentette ki Molnár Szabolcs, a cég egyik tulajdonosa. Erre minden esély megvan, hiszen további fejlesztésekkel készülnek a következő évre – az eredmények pedig azt mutatják, hogy mindezt igazán ütőképes csapattal tudják megvalósítani.A partin hagyományosan díjazták a legeredményesebb értékesítőket, köztük Fülöpné Máté Ildikót, aki a legnagyobb irodai forgalommal büszkélkedhet. „Ő vérbeli értékesítő, aki rugalmas, megbízható, és nagyon jól ráérez az ügyfelek igényeire. Tíz éve dolgozik nálunk, ami a szakmai tudására és a tapasztalatra is garancia – ennek is köszönhető, hogy állandó ügyfélköre van: nagyon sokan közvetlenül őt keresik, ha ingatlanvételről vagy -eladásról van szó" – mondta róla Németh Adrienn, az Openhouse győri központjának vezetője.Nagy izgalom előzte meg egy másik díj kiosztását is: már a rendezvény előtt sokan nézegették a Crystal étterem előtt álló autót, amit a legtöbb megbízást bonyolító értékesítő vihetett haza fél évre. A slusszkulcs végül Polgár-Németh Alexandra kezében landolt: ő nyerte el idén a legtöbb ügyfél bizalmát. A fiatal értékesítő elismerése a legjobb példa arra, milyen karrierlehetőséget kínál az Openhouse a rátermett jelentkezőknek.„Szandra családanyaként, két kisgyermek mellett dolgozik, és tökéletesen kiaknázza a vállalkozói lét előnyeit. Remekül össze tudja egyeztetni a munkát a családdal – mindkét téren sikereket ér el, szinte lubickol a feladatokban! Alig másfél éve van nálunk, és mivel teljesen más területről érkezett, az Openhouse-nál tanulta meg a szakmát, és szerezte meg a szükséges képesítést. Ez is bizonyítja, hogy rövid idő alatt komoly sikereket lehet elérni nálunk" – mondja Németh Adrienn.S persze ne feledkezzünk meg az albérleti piacról sem, hiszen az is pörög a megyeszékhelyen, köszönhetően – a többi között – a betelepülő cégeknek. E terület felelőse, Éder Viktória is elismerést vehetett át a legjobbak között.Az Openhouse partiján több emlékezetes pillanat adódott, de a legnagyobb feltűnést talán az keltette, amikor Molnár Szabolcs cégtulajdonos egy futurisztikus sisakban állt a közönség elé. Az eszköz az iroda munkatársainak nem volt újdonság: a VR (virtuális valóság) szemüveg nem egy sci-fiből érkezett, hanem az Openhouse-nál már a mindennapok része. Segítségével egy virtuális séta keretében az ügyfelek „körbesétálhatnak" a kiszemelt ingatlanban anélkül, hogy a helyszínre kellene fáradniuk. A speciális szemüveg 3D-ben mutatja meg az adott lakást vagy házat olyan élethűen, mintha valóban ott lennénk – ez a Magyarországon egyedülálló megoldás az Openhouse „Future" szolgáltatásának része.Molnár Kristóf, az Openhouse másik tulajdonosa dupla örömmel értékelte az évet, hiszen az nemcsak szakmai, hanem – kisfia születésével – magánéleti sikereket is hozott számára. Ha minden jól megy, az öröme állandósulhat, mivel az ingatlanpiac még mindig pörög. „Az elmúlt 13 év legnagyobb sikerét hoztuk idén – mind az új, mind a használt lakások terén, és még mindig rengeteg a lehetőség, hiszen a piac még nem érte el a csúcsot. Azon dolgozunk, hogy az ügyfeleink számára olyan szolgáltatást, olyan élményt kínáljunk, amit sehol máshol nem talál meg" – mondta a cégvezető.S hogy mi a siker titka? Németh Adrienn irodavezető szerint az ütőképes csapat. „A munkatársaimra vagyok a legbüszkébb: arra, hogy ennyi különböző személyiségű, habitusú, hátterű ember ilyen jó csapattá kovácsolódott. Itt mindenki a magáénak érzi a cég sikereit, és örülnek egymásénak is. Nálunk valóban igaz a »mindenki egyért, egy mindenkiért« mondás, hiszen belső harcok helyett segítjük egymást, együttműködünk. Ez tudatos döntés volt a cégvezetés részéről: hiszünk abban, hogy az igazi erő az egységben van!"