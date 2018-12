Reggeli a pékségben: szuper kávé és kemencés finomságok

(x)

Egyre többen választják a pékségeket reggelizés céljából. Nem véletlenül: itt egy helyen megtalálnak minden friss pékárut - a jobb helyeken pedig még ízletes kávét is lehet kapni mellé. Nincs ez másként a Pedró Pékségnél sem, ahol nem csupán néhány nyugodt pillanatot szerezhetünk magunknak munka előtt, hanem akár egy egész napra kitartó energiát is.Köszönhetően a többi között a reggeli kávénak, amely a Pedrónál egyedi készítésű: a Serkentő kávét kifejezetten a pékség számára készítik.– Nem szerettük volna valamelyik nemzetközi márkát forgalmazni, és ugyanazt az ízt kínálni, mint számos más hely. Valami egyedit akartunk, így született meg az a Sport szelet ihlette, 100% arabica kávé, amely magyar kávépörkölő üzemben, dél-amerikai kávébabból készül. Ezt igényes Pedró kávéscsészénkben kínáljuk, mellé pedig édes műhelyünk adja a finomságot: puszedlit vagy vajas kekszet – mondja Vajda Péter, a pékség tulajdonosa.Természetesen a Pedró Pékség nem csak kávéban erős: ami a reggelit illeti, nyolc egyedi stílusú üzletének több mint 100 ülőhelyén rengeteg finomságot megkóstolhatnak a reggelizők Győrben és környékén.- Az volt a célunk, hogy reggel is jó legyen nálunk leülni, ráhangolódni a napra. Jó hallani, amikor egy vásárló azt mondja: egész nap el tudna üldögélni a fotelünkben... - nevet Vajda Péter.A Pedró Pékség visszahozza a régi idők értékeit: a csúcsminőségű kemencés termékeket az üzletekben, helyben sütik. Ezek hagyományos módon készülnek, helyi alapanyagokból, amelyek helyi termelőktől érkeznek.Az ünnepek előtt kellenek a nyugodt pillanatok, a Pedró pedig éppen ezt a feltöltődést kínálja a betérőknek. Gyakran térnek be baráti társaságok szabadság alatt, ülnek be párok egy kellemes reggelire, de egyedül is érdemes szánni magunkra egy kis énidőt, és megtapasztalni a „Pedró-életérzést"! Ha választhat a jó és a legjobb között, miért érné be kevesebbel?!