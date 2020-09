Praktikum és stílus egyben: 5 Többfunkciós bútor ötlet akár kisebb lakásba is

Az előző cikkünkben többféle praktikus, multifunkciós vagy helyspórolós bútordarabot mutattunk be. Most továbbra is ez lesz az irány. Ezúttal még több olyan ötletet hoztunk, amelyekkel praktikusan használhatóak ki a tér adta lehetőségek, függőleges vagy vízszintes irányban is. Tehát olyan bútorokat mutatunk most be, amelyek plusz tárolóhelyeket biztosítanak, vagy amelyekkel helyet, esetleg pénzt spórolhatunk. Egy kisebb lakás berendezése sokszor komoly kreativitást igényel, úgyhogy mindenekelőtt a tervezéssel érdemes kezdeni.

1 – Kombinált babaágyak

A kombinált babaágyak tipikus példák a többfunkciós bútorokra a gyerekszobába. Sokak számára ismerős lehet ez a megoldás. Egy olyan babaágyat kapunk, amit nem kell eladni, vagy félretenni, ha a gyerekek nagyobbak lesznek. Ehelyett ezek a bútorok úgy vannak tervezve, hogy a későbbiekben is tudjuk őket használni, mivel könnyedén átalakíthatók. Például a Faktum kombi babaágyakat szétszerelve kapunk egy íróasztalt komóddal, valamint egy ifjúsági ágyat is, ahogy ez az alábbi képen is látszik.

A Faktum Bútor Kft. egy magyar családi vállalkozás, mely magas minőségű gyerek- és bababútorok gyártásával foglalkozik már 1994 óta. Veszprémben a gyártó viszonteladó partnere a Fa-Centrum áruház.

2 – Gardróbszekrények magasítással, a jobb térkihasználás érdekében

Hoztunk egy példát a rugalmasan alakítható, személyre szabható gardróbszekrényekre is, mivel ezek a termékek régóta nagy népszerűségnek örvendenek. Többek között ilyen a GARDA gardróbszekrény és a LUCA termékcsalád is. Ezeknek nagy előnye, hogy árban sokszor jóval kedvezőbbek, mint egy teljesen egyedi, akár beépített szekrény. De a kedvező ár ellenére kifejezetten sok a konfigurációs lehetőség. A szekrények általában több színben, választható nagyméretű tükrökkel és többféle belső elrendezéssel, tolóajtóval rendelhetőek meg.

A különböző fiókos és polcos magasító elemekkel kihasználható a belmagasság, pl. a Fa-Centrumban kapható Luca típusú szekrények lehetnek 203, 233, 263, vagy 293 cm magasságúak. Tehát magasító elemekkel együtt közel 3 méter magas ruhásszekrényt kaphatunk. A színt mi választhatjuk ki, így garantált, hogy a ruhásszekrény színében is illeni fog a többi hálószoba bútorunkhoz. Akár modern, extra magasfényű lapokkal is kérhetjük gardróbszekrényünket, ha nem ragaszkodunk a hagyományos színekhez. Ezenkívül a termékek szélessége is többféle lehet, így kapható kétajtós, háromajtós, de akár 4 részre osztott verzió is, akár 318 cm-es szélességgel.

3 – Tetszőlegesen variálható szekrény rendszer

De nem csak a hálószobába, hanem akár a nappaliba, dolgozószobába vagy gyerekszobába is rendelhető olyan szekrénysor, amely tetszőleges elemekből építhető fel, és az elemes bútoroknál sokkal több tárolóhelyet tud biztosítani. Ilyen pl. a padlótól a plafonig felépíthető GRANDE szekrény rendszer, kb. 20 féle választható elemmel és 5 év gyártói garanciával. Inkább beszéljenek a képek, amelyekből a Fa-Centrum áruház weboldalán még többet tekinthetünk meg. A termék a veszprémi áruházban személyesen is megtekinthető.

4 – Polcos térelválasztók

A polcos térelválasztók nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen a segítségükkel kreatívan rendezhető be a tér, és nem csak dekoratív elemei a helyiségnek, hanem praktikusan segítenek a helyiség különböző funkcióinak elválasztásában.

A Fa-Centrum Veszprém Kft. borovi fenyőből készült minőségi és erős polcos térelválasztókat forgalmaz, amelyek kérhetőek akár hófehér, dió, antik fenyő, és más pácolt vagy festett színekben is. Ha pedig megunjuk a szoba elrendezését, akkor könnyedén odébb tehetjük a térelválasztó bútorokat, és kiélhetjük a lakberendezés iránti szenvedélyünket azáltal, hogy újszerű elrendezést találunk ki a helyiségeinkben.

5 – Gázrugós, felnyitható ágyneműtartós franciaágyak

Ha ágy vásárlásán töröd a fejed, és plusz tárolóhely kell, akkor érdemes egy ágyneműtartós ágykeretet választani. Ez sokszor kevésbé elegáns, mint egy ágyneműtartó nélküli ágykeret, de garantáltan praktikusabb annál. A Délity felnyílókeretes ágyak régóta népszerűek, mert megbízható minőségű magyar termékekről van szó, széles színválasztékkal. A termékek 5 év gyártói garanciával rendelhetőek, megerősített ABS élzárással.

Kemény borovi fenyőből szintén kapható gázrugós, ágyneműtartós ágy. A gázrugó abban segít, hogy ne kelljen emelni, hanem könnyedén felnyitható legyen az ágy, akkor is, ha egy nagyobb, nehezebb matracot teszünk az ágykeretre. (Hasonló elven működik, mint egy autó csomagtarója.)

A fenyő ágykeretek is sokféle festett és pácolt színben elérhetőek a Fa-Centrumban! Felejtsük el, hogy a fenyő az csak natúr vagy lakkozott lehet, és tekintsünk inkább úgy rá, mint egy alapanyagra, amit gyárilag ma már sokféle pácszínben készítenek korszerű technológiával. Ha valaki nem szereti a fenyő természetes mintázatát, semmi probléma, hiszen egy gyárilag vastaglazúrral kezelt fenyőbútorról sokszor ránézésre nem is lehet megmondani, hogy fenyőből készült, mivel az eredeti mintázata egyáltalán nem látszik át. Akkor miért ajánlható mégis a fenyő? Mert erős és természetes alapanyag, stabilitást biztosít a bútoroknak, és a kemény skandináv borovi fenyőből készült bútorok garantáltan időtállóak, nem esnek szét, nem törnek el pl. akkor sem, ha több költözést kell túlélniük. Bútort pedig a legtöbben nem 1-2 évre veszünk, így ez nem csak pénz kérdése!

Ezen felül persze kárpitos ágykeretet is van lehetőségünk választani, rengeteg féle igényes bútorszövettel, több méretben is.

Legyen szó gyerekszobáról, hálószobáról vagy nappaliról a Fa-Centrum bútor- és lakberendezési áruház stílusos bútordarabokkal segíti a minőségi, igényes otthon megvalósítását. A veszprémi áruházban és a vállalkozás weboldalán található katalógusokban sokféle színvonalas és megfizethető bútor között válogathatunk.